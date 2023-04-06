В Пермском крае насчитали свыше 800 несанкционированных свалок

За прошлый год в Прикамье избавились от более, чем 1200 свалок, но обнаружили свыше 800 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае по итогам 2022 года было выявлено 857 несанкционированных свалок. Об этом говорится в статистическом отчете, опубликованном на сайте Росприроднадзора.

«Количество несанкционированных свалок отходов, выявленных за 2022 год — 857», — сказано в отчете. Сейчас в регионе насчитывается 265 свалок, несмотря на то, что в прошедшем году было ликвидировано 1263 свалки. По этому показателю Пермский край оказался в лидерах среди других субъектов Приволжского федерального округа.

URA.RU рассказывало, что для ликвидации свалок в трех городах Пермского края — Соликамске, Березниках и Кунгуре — потребуется свыше 1,2 млрд рублей. Только в Березниках на рекультивацию полигона с опасными химическими отходами, оставшимися после закрытия предприятия «Бератон», предстоит потратить около 600 млн рублей.