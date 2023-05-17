Единороссам дали задание внедряться в городские чаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ХМАО «Единая Россия» в преддверии выборов обязала активных единороссов внедряться во все крупные городские чаты в мессенджерах и мониторить их. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«В преддверии выборов единороссов обязали внедриться во все крупные волонтерские, домовые, школьные и детсадовские родительские группы и внимательно мониторить их на предмет мелких локальных проблем, решение которых поможет партийцам набрать политические очки. Резиденты останутся в группах и после выборов. Они будут докладывать руководству о проблемных вопросах, социальной напряженности и политических настроениях в сообществах», — сообщает инсайдер.

Несколько партийцев, в том числе депутаты муниципальных образований, на условиях анонимности подтвердили, что в местных отделения и аппаратах гордум получили такие распоряжения. «Региональное руководство партии в письме ссылается на поручение центрального исполкома ЕР. Это часть партийного проекта по работе со сторонниками и активистами в рамках предвыборной кампании 2023—2024 годов. При этом, коммерческие чаты, группы объявлений и семейные для отчетности не подходят. В группах WhatsApp, Viber и Telegram должно быть не менее 50 человек. Резидентов должно быть не менее двух», — уточнил один из информаторов агентства.

В приемную реготделения ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать привлечение депутатов, сторонников и активистов к мониторингу сообществ. Ответ ожидается.