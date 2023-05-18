18 мая 2023

Боец «Вагнера»: до освобождения Артемовска осталось зачистить меньше квадратного километра

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
Осталось 700-800 метров до полного взятия Артемовска под контроль русских бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Примерно 800 метров территории Артемовска (Бахмута) осталось очистить от украинских солдат, чтобы взять город под контроль российских военных. Об этом сообщил боец группы «Вагнер».

«Сейчас идут боестолкновения с силами противника на западных окраинах Артемовска, там их зажимают. В том районе осталось 700-800 метров до полного взятия города под контроль нашими бойцами», — сказал боец «Вагнера» журналисту РИА Новости.

Бои за Артемовск начались с августа 2022 года между силами России и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Как рассказал корреспондент URA.RU, вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести контрнаступление после потери Артемовска. Для удержания фронта украинским солдатам придется задействовать все свои резервы.

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Примерно 800 метров территории Артемовска (Бахмута) осталось очистить от украинских солдат, чтобы взять город под контроль российских военных. Об этом сообщил боец группы «Вагнер». «Сейчас идут боестолкновения с силами противника на западных окраинах Артемовска, там их зажимают. В том районе осталось 700-800 метров до полного взятия города под контроль нашими бойцами», — сказал боец «Вагнера» журналисту РИА Новости. Бои за Артемовск начались с августа 2022 года между силами России и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Как рассказал корреспондент URA.RU, вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести контрнаступление после потери Артемовска. Для удержания фронта украинским солдатам придется задействовать все свои резервы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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