Боец «Вагнера»: до освобождения Артемовска осталось зачистить меньше квадратного километра

Примерно 800 метров территории Артемовска (Бахмута) осталось очистить от украинских солдат, чтобы взять город под контроль российских военных. Об этом сообщил боец группы «Вагнер».
«Сейчас идут боестолкновения с силами противника на западных окраинах Артемовска, там их зажимают. В том районе осталось 700-800 метров до полного взятия города под контроль нашими бойцами», — сказал боец «Вагнера» журналисту РИА Новости.
Бои за Артемовск начались с августа 2022 года между силами России и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ перспектива полного освобождения Артемовска достаточно близкая. Как рассказал корреспондент URA.RU, вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут провести контрнаступление после потери Артемовска. Для удержания фронта украинским солдатам придется задействовать все свои резервы.
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