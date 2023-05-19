Аналитики составили топ городов РФ, помогающих в восстановлении ДНР и ЛНР

Аналитики ANNA-News: Москва и Якутия стали лидерами в помощи ЛНР и ДНР

19 мая 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Севастополь активно направляет гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР, отметили аналитики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В лидерах рейтинга 20 регионов, активно помогающих в восстановлении Луганской и Донецкой народной республики (ЛНР, ДНР). Среди них Севастополь, Москва, Ростовская, Воронежская области, Якутия. Об этом URA.RU рассказали в международном информационном агентстве ANNA-News (занималось освещением войны в Ливии, Сирии, с начала СВО корреспонденты и аналитики работают во всех районах ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области). «19 мая 2021 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина, согласно которому регионы РФ „взяли шефство“ над районами ДНР и ЛНР. В первоначальном списке их было 39, сейчас более 60. Мы презентуем новый рейтинг. Топ лидеров мы расширили до 20 субъектов РФ. Он построен на четырех показателях: комплексный характер помощи и успешность восстановления инфраструктуры, личная включенность руководства субъектов РФ, оценка помощи местными жителями, а также в информационном поле. Лидерами топ-20 стали Севастополь (Крым), Москва, Ростовская, Воронежская области, Якутия», — сообщили аналитики ANNA-News. По данным агентства, Севастополь направляет в ДНР и ЛНР в больших объемах гуманитарную помощь, решает кадровые вопросы. «Вклад Севастополя — это беспрецедентные объемы гуманитарной помощи, поддержка школ Запорожской области, работа с беженцами, предоставление коммунальной техники. В последние недели госслужащие из этого города приходят на самые ответственные участки в новых регионах. Севастополь помогает решить одну из главных проблем — проблему кадрового голода», — подчеркнули аналитики. В агентстве добавили, что развитием транспортной инфраструктуры в ДНР и ЛНР занимается столица России. «Москва — в лидерах помощи Донбассу. Столица закупает оборудования для медицинских учреждений, строит оборонительные рубежи. Московские стандарты активно внедряются в работу городского транспорта ЛНР и ДНР, врачи столицы трудятся в Луганской народной республике. На третьем месте в топ-20 стоит Ростовская область. Регион оказывает логистическую помощь Донбассу, помогает в интеграции ЛНР и ДНР. На четвертом месте располагается Воронежская область. Регион активно помогает в восстановлении инфраструктуры ЛНР и в строительстве дорог. На пятом — Якутия. Регион также помогает в восстановлении инфраструктуры, предоставляет врачей», — отметили в ANNA-News. Президент РФ Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года указ о вхождении в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Решение было принято по итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В лидерах рейтинга 20 регионов, активно помогающих в восстановлении Луганской и Донецкой народной республики (ЛНР, ДНР). Среди них Севастополь, Москва, Ростовская, Воронежская области, Якутия. Об этом URA.RU рассказали в международном информационном агентстве ANNA-News (занималось освещением войны в Ливии, Сирии, с начала СВО корреспонденты и аналитики работают во всех районах ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области). «19 мая 2021 года стало известно о решении президента РФ Владимира Путина, согласно которому регионы РФ „взяли шефство“ над районами ДНР и ЛНР. В первоначальном списке их было 39, сейчас более 60. Мы презентуем новый рейтинг. Топ лидеров мы расширили до 20 субъектов РФ. Он построен на четырех показателях: комплексный характер помощи и успешность восстановления инфраструктуры, личная включенность руководства субъектов РФ, оценка помощи местными жителями, а также в информационном поле. Лидерами топ-20 стали Севастополь (Крым), Москва, Ростовская, Воронежская области, Якутия», — сообщили аналитики ANNA-News. По данным агентства, Севастополь направляет в ДНР и ЛНР в больших объемах гуманитарную помощь, решает кадровые вопросы. «Вклад Севастополя — это беспрецедентные объемы гуманитарной помощи, поддержка школ Запорожской области, работа с беженцами, предоставление коммунальной техники. В последние недели госслужащие из этого города приходят на самые ответственные участки в новых регионах. Севастополь помогает решить одну из главных проблем — проблему кадрового голода», — подчеркнули аналитики. В агентстве добавили, что развитием транспортной инфраструктуры в ДНР и ЛНР занимается столица России. «Москва — в лидерах помощи Донбассу. Столица закупает оборудования для медицинских учреждений, строит оборонительные рубежи. Московские стандарты активно внедряются в работу городского транспорта ЛНР и ДНР, врачи столицы трудятся в Луганской народной республике. На третьем месте в топ-20 стоит Ростовская область. Регион оказывает логистическую помощь Донбассу, помогает в интеграции ЛНР и ДНР. На четвертом месте располагается Воронежская область. Регион активно помогает в восстановлении инфраструктуры ЛНР и в строительстве дорог. На пятом — Якутия. Регион также помогает в восстановлении инфраструктуры, предоставляет врачей», — отметили в ANNA-News. Президент РФ Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года указ о вхождении в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Решение было принято по итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов.