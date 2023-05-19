Соседи самой страшной пермской колонии проверят сено на наличие токсичных элементов

В Соликамске ИК-1 отправит сено на лабораторные исследования

Колония отправит сено на лабораторные исследования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исправительная колония №1 города Соликамска Пермского края отправит сено на лабораторные исследования. Учреждение объявило о проведении соответствующей закупки на сайте единой информационной системы в сфере закупок. В документах указано, что сено будет исследовано на наличие в нем токсичных веществ. Также в лабораторию отправят куриное яйцо, пастеризованное молоко, замороженное мясо, картофель и морковь.

«Исполнитель выполняет услуги по проведению лабораторных исследований с оформлением протоколов лабораторных испытаний: говядина замороженная; субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные; свинина замороженная, субпродукты пищевые свиные замороженные; яйцо куриное; молоко пастеризованное; сено; картофель свежий; морковь свежая», — сказано в проекте контракта.

В требованиях к проведению лабораторных исследований прописано, что сено проверят на наличие свинца, мышьяка, кадмия и ртути. Исследование должно проводиться один раз в год. В пищевых продуктах, помимо токсичных элементов, будут искать пестициды, нитраты и антибиотики. Срок подачи заявок на участие в закупке истекает 19 мая. Начальная (максимальная стоимость) закупки составляет 304 880 рублей.

ИК-1 в Соликамске является колонией с особыми условиями хозяйственной деятельности. Она соседствует с самой страшной колонией в Прикамье, ИК-2, более известной как «Белый лебедь», где содержатся осужденные к пожизненному сроку. URA.RU рассказывало, что в «Белом лебеде» решили провести проверку продуктов на качество.