«Ночь музеев» состоится 20 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО на время «Ночи музеев», которая состоится в субботу, 20 мая, запланированы выставки, театральные представления, мастер-классы, экскурсии. URA.RU рассказывает, как пройдет просветительская акция в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Сургут

«Мероприятия будут проходить с 18:00 до 24:00 на трех площадках музея: „Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова“ (улица Просвещения, 7), Центр патриотического наследия (улица Просвещения, 7/1). Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев. „Дом Ф.К. Салманова“ (улица Терешковой, 49)», — говорится в группе краеведческого музея Сургута в соцсети «ВКонтакте».

Кроме выставок, на площадках пройдут интеллектуальные викторины, мастер-классы и выступления творческих коллективов. Среди них запланированы следующие мероприятия:

20:10 — Презентация технологии изготовления пряника по рецептуре старорусских кондитеров (улица Просвещения, 7);

22:00 — Ночная пешеходная экскурсия «Сургут: от крепости до города» (улица Просвещения, 7);

22:10 — Исторический моноспектакль театра актера и куклы «Петрушка» (улица Просвещения, 7);

19:00 — Мастер-класс по рисованию «черным золотом» (улица Терешковой, 49);

20:00 — Конкурс «60-е — время открытий». Участников познакомят с удивительным миром 1960-х годов (улица Терешковой, 49);

21:00 — Уличный квест «Нефтемания 2.0». Гости будут искать сибирскую нефть (улица Терешковой, 49);

Галерея современного искусства «Стерх» (улица Магистральная, 34/1) также подготовила свою программу «На ярком берегу Оби». Участников ждет обзор композиций, арт-занятия, настольная игра, спектакль и музыкальные программы. «Культурный центр „Порт“ (улица Майская, 10) впечатлит программой „МультНочь“ с театральным представлением „От большого взрыва до…“», — говорится в группе администрации Сургута в соцсети «ВКонтакте».

Нижневартовск

В Нижневартовске культурные программы состоятся в краеведческом музее имени Шуваева и Музее истории русского быта. В учреждениях решили затронуть темы истории советского периода, а также этнографии и культуры народов ханты, лесных ненцев. Одна из площадок будет связана с театральным искусством, говорится на сайте администрации Нижневартовска. Некоторые из мероприятий в музее имени Шуваева (улица Ленина, 9/1):

12:00 — 13:00 — час режиссера «От замысла до воплощения»;

14:00 — 16:00 — интерактивные уроки китайского и английского языков «Нескучные уроки»;

20:00 — 21:00 — экскурсии в темноте «Музей засыпает».

«Ночь музеев» в Музее истории русского быта (улица Первомайская, 15):

13:00 —14:00 — ретро-практикум «Октябрятский сбор»;

17:00 — 18:00 — экскурсия в частный музей первого секретаря городского комитета комсомола Швецова (улица Октябрьская, 52);

18:00 — 20:00 — мероприятие «У пионерского костра».

В Нижневартовском районе в этнографическом парке-музее села Варьеган также пройдут экскурсии и посещение дома известного ненецкого поэта Юрия Вэллы. «Вас ждут познавательные экскурсии, мастер-классы, дегустация национальной кухни», — сообщили в мэрии.

Ханты-Мансийск

Темой «Ночи музеев» в этом году станет «История и истории». «В центре внимания будет не только сохранение памяти и наших духовно-нравственных ценностей, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях», — говорится в группе мэрии города в соцсети «ВКонтакте». Некоторые из мероприятий акции в Ханты-Мансийске:

18:00 — 00:00 в Музее геологии, нефти и газа пространство превратится в игровое поле, а посетители программы — в игроков, каждый из которых, чтобы покинуть музей, должен пройти ряд испытаний. Весь вечер в музее будет работать порядка 10 разноплановых площадок для разных возрастных категорий, говорится в группе правительства Югры в соцсети «ВКонтакте».

19:00 — 00:00 в Государственном художественном музее запланированы интерактивные площадки, немое кино с музыкальным сопровождением, экскурсии, фотозоны и настольные игры.

18:00 — 22:00 в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» посетители услышат истории талантливых людей округа и историю региона. Каждый сможет испытать удачу в музейной лотерее.