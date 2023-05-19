Мэру Екатеринбурга пришлось отвоевывать новые троллейбусы у Санкт-Петербурга

Алексей Орлов считает историю с закупкой троллейбусов к 300-летию недооцененной Фото: Московец Илья © URA.RU

Огромная партия новых троллейбусов была закуплена Екатеринбургом не без труда. Конкуренцию уральской столице составила мэрия Санкт-Петербурга, увеличившая свои расходы на обновление транспорта и завалившая своими заказами все предприятия. Чтобы не ждать очереди и вклиниться между питерскими заказами со своими запросами, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов «истратил много времени и нервов», рассказал он на встрече с редакторами URA.RU.

Глава города признался, что считает эту историю недооцененной: власть не смогла презентовать горожанам, как именно был получен подарок городу. Также он недоволен отработкой информповода о вручении 300-тысячной единой социальной карты «Уралочка».

«Очень важное задание нашего губернатора, очень полезное для свердловчан. Мы добились от платежной системы „МИР“ скидки для людей на оплату транспорта — восемь рублей! А презентовать это достойно масштабу задумки не смогли». Впрочем, возможность сделать это еще будет: сейчас идут переговоры с «МИРом» о продлении срока действия дисконта.

Как писало URA.RU, при участии федерального бюджета власти закупили для Екатеринбурга 49 новых троллейбусов у белорусского предприятия «Белкоммунмаш» (БКМ). Из-за санкций поставка дважды срывалась. Машины начали приходить в уральскую столицу в марте. 11 мая Орлов с главой региона Евгением Куйвашевым принимал очередную партию.