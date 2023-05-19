Психиатр посоветовал диету при отказе от курения

Психиатр Масякин: при отказе от курения следует избегать употребления алкоголя

20 мая 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

При отказе от курения рекомендуется исключить из рациона вредную пищу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU При отказе от курения необходимо соблюдать диету и отказаться от продуктов, насыщенных сахарами, и алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. «Нужно исключить продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя», — приводит слова Масякина «Ридус». Как объяснил специалист, в результате заедания стресса, вызванного отказом от курения, могут появиться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что влияет на увеличение веса. Ранее URA.RU рассказывало о способе похудения без изнурительных тренировок и голодания. Речь идет о процедуре баллонирования желудка, которая позволяет сбросить до 40 килограмм.

При отказе от курения необходимо соблюдать диету и отказаться от продуктов, насыщенных сахарами, и алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. «Нужно исключить продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя», — приводит слова Масякина «Ридус». Как объяснил специалист, в результате заедания стресса, вызванного отказом от курения, могут появиться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что влияет на увеличение веса. Ранее URA.RU рассказывало о способе похудения без изнурительных тренировок и голодания. Речь идет о процедуре баллонирования желудка, которая позволяет сбросить до 40 килограмм.