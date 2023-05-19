19 мая 2023

Психиатр посоветовал диету при отказе от курения

Психиатр Масякин: при отказе от курения следует избегать употребления алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Винный бар "Био Шмио". Екатеринбург, салат, еда, вино
При отказе от курения рекомендуется исключить из рациона вредную пищу Фото:

При отказе от курения необходимо соблюдать диету и отказаться от продуктов, насыщенных сахарами, и алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

«Нужно исключить продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя», — приводит слова Масякина «Ридус». Как объяснил специалист, в результате заедания стресса, вызванного отказом от курения, могут появиться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что влияет на увеличение веса.

Ранее URA.RU рассказывало о способе похудения без изнурительных тренировок и голодания. Речь идет о процедуре баллонирования желудка, которая позволяет сбросить до 40 килограмм.

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При отказе от курения необходимо соблюдать диету и отказаться от продуктов, насыщенных сахарами, и алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. «Нужно исключить продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя», — приводит слова Масякина «Ридус». Как объяснил специалист, в результате заедания стресса, вызванного отказом от курения, могут появиться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что влияет на увеличение веса. Ранее URA.RU рассказывало о способе похудения без изнурительных тренировок и голодания. Речь идет о процедуре баллонирования желудка, которая позволяет сбросить до 40 килограмм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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