В Новосибирске мужчина украл у ребенка более миллиона рублей

Злоумышленника, укравшего деньги, задержали
В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего и хищении у него 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального главка МВД. 

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Новосибирска», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. 

Отмечается, что инцидент произошел 8 августа у одного из домов на улице Татьяны Снежиной: 12-летний школьник стал жертвой ограбления, когда нес сумку с большой суммой денег — деньги лежали в барсетке, передает «Царьград». В отдел полиции №6 «Октябрьский» поступила информация о нападении неизвестного на ребенка и завладении злоумышленником крупной суммой денег. Произошедшее попало на видеокамеры. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего. Кроме того, решается вопрос о выборе меры пресечения в отношении задержанного. 

