Шуфутинский объявил 3 сентября народным праздником

Шуфутинский поблагодарил поклонников за любовь к его творчеству
Шуфутинский поблагодарил поклонников за любовь к его творчеству

Заслуженный артист России и автор песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский сообщил, что дата 3 сентября приобрела статус народного праздника. По его словам, дата уже давно перестала быть просто календарной. 

«Третье сентября — удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным — тем, кто слушает, и особенно тем, кто купил билеты, чтобы спеть ее вместе со мной вживую» — сказал Шуфутинский в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что ежегодно дата 3 сентября объединяет тысячи поклонников, которые посещают его выступления и отмечают этот день в знак признательности творчеству артиста. Столь высокий интерес публики превратил эту дату в заметное культурное событие, отметил певец. 

Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Московского музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова (сейчас — Государственный музыкально-педагогический институт), где получил специальности дирижера, хормейстера, а также педагога по музыке и вокалу. Недавно стало известно, что его внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Причина — в 2017 году он посетил Крым. Также в январе 2023 года против артиста были введены санкции по решению президента Украины Владимира Зеленского

