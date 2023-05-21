В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали поджигателя со стажем

22 мая 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

От огня пострадали два иностранных автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался поджечь два автомобиля. Злоумышленник уже был судим за массовый поджог транспортных средств. Тогда от рук пиромана пострадал 41 автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России. «В полицию Екатеринбурга поступила информация о том, что на ул. Восточной в районе дома 68 был совершен поджог двух автомашин. От огня пострадали Фольксваген Туарег и Пассат. Задержанным оказался 36-летний житель села Патруши. Он, как выяснилось, ранее был судим. Так, в 2017 году данный гражданин был осужден за 41 эпизод поджогов автомобилей на территории уралськой столицы», — сказано в сообщении. По предварительным данным, его вина была доказана, а уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фигурант помещен под стражу.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался поджечь два автомобиля. Злоумышленник уже был судим за массовый поджог транспортных средств. Тогда от рук пиромана пострадал 41 автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России. «В полицию Екатеринбурга поступила информация о том, что на ул. Восточной в районе дома 68 был совершен поджог двух автомашин. От огня пострадали Фольксваген Туарег и Пассат. Задержанным оказался 36-летний житель села Патруши. Он, как выяснилось, ранее был судим. Так, в 2017 году данный гражданин был осужден за 41 эпизод поджогов автомобилей на территории уралськой столицы», — сказано в сообщении. По предварительным данным, его вина была доказана, а уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фигурант помещен под стражу.