21 мая 2023

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали поджигателя со стажем

© Служба новостей «URA.RU»
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От огня пострадали два иностранных автомобиля Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался поджечь два автомобиля. Злоумышленник уже был судим за массовый поджог транспортных средств. Тогда от рук пиромана пострадал 41 автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

«В полицию Екатеринбурга поступила информация о том, что на ул. Восточной в районе дома 68 был совершен поджог двух автомашин. От огня пострадали Фольксваген Туарег и Пассат. Задержанным оказался 36-летний житель села Патруши. Он, как выяснилось, ранее был судим. Так, в 2017 году данный гражданин был осужден за 41 эпизод поджогов автомобилей на территории уралськой столицы», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, его вина была доказана, а уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фигурант помещен под стражу.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался поджечь два автомобиля. Злоумышленник уже был судим за массовый поджог транспортных средств. Тогда от рук пиромана пострадал 41 автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России. «В полицию Екатеринбурга поступила информация о том, что на ул. Восточной в районе дома 68 был совершен поджог двух автомашин. От огня пострадали Фольксваген Туарег и Пассат. Задержанным оказался 36-летний житель села Патруши. Он, как выяснилось, ранее был судим. Так, в 2017 году данный гражданин был осужден за 41 эпизод поджогов автомобилей на территории уралськой столицы», — сказано в сообщении. По предварительным данным, его вина была доказана, а уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фигурант помещен под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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