Свердловский спасатель объяснил, почему не удалось спасти из огня 3-летнего мальчика

Помощь спасателей к горящему дому в поселке Ертарский была вызвана несвоевременно

По факту гибели ребенка на пожаре возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помощь спасателей в поселок Ертарский (Свердловская область) была вызвана несвоевременно, что не оставило шансов спасти 3-летнего ребенка из горящего дома. Способствовало трагическому финалу и то, что рядом с избой хранилось 30 тюков сена, рассказал URA.RU один из участников тушения пожара.

«Первоочередная причина — несвоевременное сообщение диспетчеру о пожаре. Спасатели прибыли очень оперативно, но было поздно: дом полыхал, обваливалась крыша, даже через дорогу обжигало руки и лица», — рассказал собеседник агентства.

Спасателям удалось восстановить примерную картину трагедии. В отсутствие родителей трехлетний ребенок баловался найденной зажигалкой. Малыш поджег соломинку и бросил в тюк сена. Всего во дворе хранилось 30 тюков, которые вспыхнули мгновенно.

Картину начинающегося пожара заметил из окна его старший брат. Подросток пытался сам потушить огонь из садового шланга, но тот не был подключен. Юноша бросился к соседям, но тех не оказалось дома. В итоге парень успел вытащить из дома сестру в надежде, что младший брат убежал. Однако время было упущено, и к прибытию спасателей дом полыхал.

«Спасатели действовали грамотно: пожару был присвоен высокий ранг, привлечены дополнительные машины, например, из воинской части, автомобиль оперативно подключен к водоисточнику. Горящее здание поливали четыре ствола со всех сторон», — продолжает источник.

Как сообщало агентство, в поселке Ертарский сгорел дом многодетной семьи, в которой воспитывали шестерых детей. Во время пожара пропал трехлетний мальчик. Его останки были найдены спустя сутки на пепелище: предположительно, малыш забрался под свою кроватку, спасаясь от огня.

«Все обстоятельства гибели ребенка в Ертарском сейчас устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела. Выводы будут сделаны по итогам расследования», — прокомментировал представитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков.