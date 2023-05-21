В ХМАО ищут грузчиков на зарплату в 300 тысяч с трехразовым горячим питанием

22 мая 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

За 65 смен работникам обещают платить до 325 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО ищут грузчиков на вахту в Московскую область. За 65 смен работникам обещают платить до 325 тысяч рублей, обеспечив жильем и трехразовым горячим питанием. «Требуются упаковщики, комплектовщики, грузчики, разнорабочие, сортировщики в Московскую область. Доход за 65 смен составляет от 135 до 325 тысяч рублей. Проживание в общежитии в комфортных условиях, трехразовое горячее питание», — следует из публикации сервиса «Авито Работа». Работодатель обещает доставить сотрудников до объекта и обратно корпоративным транспортом. Работать предстоит на теплом складе. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут паковать немецкую обувь на вахту в Москву. За вахту в 90 дней работникам обещали платить почти 250 тысяч рублей.

В ХМАО ищут грузчиков на вахту в Московскую область. За 65 смен работникам обещают платить до 325 тысяч рублей, обеспечив жильем и трехразовым горячим питанием. «Требуются упаковщики, комплектовщики, грузчики, разнорабочие, сортировщики в Московскую область. Доход за 65 смен составляет от 135 до 325 тысяч рублей. Проживание в общежитии в комфортных условиях, трехразовое горячее питание», — следует из публикации сервиса «Авито Работа». Работодатель обещает доставить сотрудников до объекта и обратно корпоративным транспортом. Работать предстоит на теплом складе. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут паковать немецкую обувь на вахту в Москву. За вахту в 90 дней работникам обещали платить почти 250 тысяч рублей.