Пермская компания по продаже униформы и экипировки получила рекордную прибыль

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Магазин ГУФСИН РФ по Пермскому краю. Пермь, спецодежда, продукция гуфсин, магазин гуфсин
Прибыль компании «Полигон» за год выросла на 42000% (архивное фото) Фото:

Пермская группа предприятий «Полигон» показала рекордную прибыль по итогам 2022 года. Информация содержится на государственном информресурсе бухгалтерской отчетности ФНС.

«Наименование организации: ООО „Полигон-Униформ“. Выручка за 2022 год: 14 млн рублей; чистая прибыль — 2,7 млн рублей», — сказано в отчетности. Это рекордные финансовые результаты для указанного общества, начиная с 2013 года. Так, годом ранее организация получила чистый убыток в сумме 5000 рублей. Таким образом за год чистая выручка компании увеличилась на 42000%.

Экипировочный центр «Полигон» продает в Перми форменную и спецодежду, обувь, аксессуары, амуницию и трикотаж для силовых структур, охранных предприятий. Также в ассортименте магазина представлена одежда для активного отдыха, холодное и огнестрельное оружие. Компания работает в Перми с 1995 года.

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Пермская группа предприятий «Полигон» показала рекордную прибыль по итогам 2022 года. Информация содержится на государственном информресурсе бухгалтерской отчетности ФНС. «Наименование организации: ООО „Полигон-Униформ“. Выручка за 2022 год: 14 млн рублей; чистая прибыль — 2,7 млн рублей», — сказано в отчетности. Это рекордные финансовые результаты для указанного общества, начиная с 2013 года. Так, годом ранее организация получила чистый убыток в сумме 5000 рублей. Таким образом за год чистая выручка компании увеличилась на 42000%. Экипировочный центр «Полигон» продает в Перми форменную и спецодежду, обувь, аксессуары, амуницию и трикотаж для силовых структур, охранных предприятий. Также в ассортименте магазина представлена одежда для активного отдыха, холодное и огнестрельное оружие. Компания работает в Перми с 1995 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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