Пермская компания по продаже униформы и экипировки получила рекордную прибыль

22 мая 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Прибыль компании «Полигон» за год выросла на 42000% (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская группа предприятий «Полигон» показала рекордную прибыль по итогам 2022 года. Информация содержится на государственном информресурсе бухгалтерской отчетности ФНС. «Наименование организации: ООО „Полигон-Униформ“. Выручка за 2022 год: 14 млн рублей; чистая прибыль — 2,7 млн рублей», — сказано в отчетности. Это рекордные финансовые результаты для указанного общества, начиная с 2013 года. Так, годом ранее организация получила чистый убыток в сумме 5000 рублей. Таким образом за год чистая выручка компании увеличилась на 42000%. Экипировочный центр «Полигон» продает в Перми форменную и спецодежду, обувь, аксессуары, амуницию и трикотаж для силовых структур, охранных предприятий. Также в ассортименте магазина представлена одежда для активного отдыха, холодное и огнестрельное оружие. Компания работает в Перми с 1995 года.

Пермская группа предприятий «Полигон» показала рекордную прибыль по итогам 2022 года. Информация содержится на государственном информресурсе бухгалтерской отчетности ФНС. «Наименование организации: ООО „Полигон-Униформ“. Выручка за 2022 год: 14 млн рублей; чистая прибыль — 2,7 млн рублей», — сказано в отчетности. Это рекордные финансовые результаты для указанного общества, начиная с 2013 года. Так, годом ранее организация получила чистый убыток в сумме 5000 рублей. Таким образом за год чистая выручка компании увеличилась на 42000%. Экипировочный центр «Полигон» продает в Перми форменную и спецодежду, обувь, аксессуары, амуницию и трикотаж для силовых структур, охранных предприятий. Также в ассортименте магазина представлена одежда для активного отдыха, холодное и огнестрельное оружие. Компания работает в Перми с 1995 года.