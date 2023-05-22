Пермская компания по продаже униформы и экипировки получила рекордную прибыль

Пермская группа предприятий «Полигон» показала рекордную прибыль по итогам 2022 года. Информация содержится на государственном информресурсе бухгалтерской отчетности ФНС.
«Наименование организации: ООО „Полигон-Униформ“. Выручка за 2022 год: 14 млн рублей; чистая прибыль — 2,7 млн рублей», — сказано в отчетности. Это рекордные финансовые результаты для указанного общества, начиная с 2013 года. Так, годом ранее организация получила чистый убыток в сумме 5000 рублей. Таким образом за год чистая выручка компании увеличилась на 42000%.
Экипировочный центр «Полигон» продает в Перми форменную и спецодежду, обувь, аксессуары, амуницию и трикотаж для силовых структур, охранных предприятий. Также в ассортименте магазина представлена одежда для активного отдыха, холодное и огнестрельное оружие. Компания работает в Перми с 1995 года.
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