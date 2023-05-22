В челябинском курортном городе разлили ртуть

Миасские спасатели собрали опасное вещество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В курортном городе Чебаркуль (Челябинская область) разлили ртуть. Об этом URA.RU сообщили 23 мая в Поисково-спасательной службе региона.

«Ртуть объемом 200 мл была найдена в Чебаркуле на проезжей части улиц Заря и Восточная. Об опасной находке сразу же сообщили в экстренные службы», — отмечают спасатели.

Записи с видеокамер помогли установить, что ртуть вылилась на дорогу из багажника трехколесного мопеда. Это произошло в тот момент, когда мотоциклист остановился на перекрестке.

Прибывшие на место сотрудники Миасского отряда областной ПСС собрали разлитую ртуть. Собранное опасное вещество было передано для дальнейшей утилизации сотрудникам отдела по делам ГО и ЧС городской администрации.