Арестованного главу челябинского района потребовали привлечь по новым статьям УК

Арестованного Николая Шимановича потребовали привлечь еще по двум статьям УК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арестованного главу Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николая Шимановича потребовали привлечь к ответственности еще по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Жительница района Татьяна Курлова обратилась с заявлением в местную прокуратуру и управление СКР по региону.

«Прошу привлечь к установленной законом ответственности главу района Николая Шимановича за выявленное нарушение. В ходе сбора доказательной базы по материалам прошу опросить водителя администрации района Андрея Немытова и супруга Оксану Шиманович», — написала в обращении Курлова.

Как следует из документа (имеется в распоряжении URA.RU), подписант узнала о возможном преступлении находящегося под домашним арестом руководителя. Жительница усмотрела в его действиях признаки составов преступлений по статьям о превышении должностных полномочий и их использовании вопреки интересам службы.

Курлова обратила внимание на то, что 4 апреля, пока супруг сидел под домашним арестом, жена мэра на его служебном автомобиле Nissan Teana ездила до Трехгорного и Челябинска по личным делам. А 18 апреля сам глава, находясь за рулем, ездил на той же машине в больницу из Трехгорного в Челябинск и обратно, хотя к исполнению обязанностей руководителя это никак не относится.

Теперь жительница района посчитала, что данные действия повлекли существенное нарушение прав и интересов граждан. Муниципалитет потратил средства на закупку горюче-смазочных материалов, амортизацию автомобиля и оплату работы водителя в личных целях физлица. Изложенные в обращении факты Курлова посчитала проявлением коррупции.

Шиманович был задержан 4 апреля в своем доме в Трехгорном. Ему вменили статью о мошенничестве. Следствие предполагает, что будучи адвокатом, Шиманович присвоил вексель компании, который продал и купил на него квартиру в Санкт-Петербурге. В настоящий момент фигурант уголовного дела находится под домашним арестом, оставаясь на посту главы района.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации района. К моменту публикации ответ не был получен.