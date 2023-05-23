Пермская художественная галерея нашла занятие для детей на каникулы

24 мая 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

С детьми будет заниматься опытный педагог (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская художественная галерея объявила расписание детской программы на время летних каникул. В рамках «Каникул в Пермской галерее» для ребят от четырех до десяти лет пройдут серии мастер-классов, где они научатся рисовать в разных жанрах, займутся скульптурой и созданием красок. Даты и темы мастер-классов опубликованы в группе галереи в соцсети «ВКонтакте». «15 июня — „Краска своими руками“. Узнаем, из чего делают краску и какие виды краски бывают. Своими руками сделаем темперную или масляную краску, нарисуем свой рисунок», — гласит один из пунктов программы. Всего в июне пройдут четыре мастер-класса для детей 4-6 лет и столько же для ребят 7-10 лет. Количество участников ограничено, поэтому необходимо записаться заранее. Полное расписание и контакты есть в соцсетях Пермской галереи.

Пермская художественная галерея объявила расписание детской программы на время летних каникул. В рамках «Каникул в Пермской галерее» для ребят от четырех до десяти лет пройдут серии мастер-классов, где они научатся рисовать в разных жанрах, займутся скульптурой и созданием красок. Даты и темы мастер-классов опубликованы в группе галереи в соцсети «ВКонтакте». «15 июня — „Краска своими руками“. Узнаем, из чего делают краску и какие виды краски бывают. Своими руками сделаем темперную или масляную краску, нарисуем свой рисунок», — гласит один из пунктов программы. Всего в июне пройдут четыре мастер-класса для детей 4-6 лет и столько же для ребят 7-10 лет. Количество участников ограничено, поэтому необходимо записаться заранее. Полное расписание и контакты есть в соцсетях Пермской галереи.