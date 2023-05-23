23 мая 2023

Пермская художественная галерея нашла занятие для детей на каникулы

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , детский сад, рисунок, дети, садик
С детьми будет заниматься опытный педагог (архивное фото) Фото:

Пермская художественная галерея объявила расписание детской программы на время летних каникул. В рамках «Каникул в Пермской галерее» для ребят от четырех до десяти лет пройдут серии мастер-классов, где они научатся рисовать в разных жанрах, займутся скульптурой и созданием красок. Даты и темы мастер-классов опубликованы в группе галереи в соцсети «ВКонтакте».

«15 июня — „Краска своими руками“. Узнаем, из чего делают краску и какие виды краски бывают. Своими руками сделаем темперную или масляную краску, нарисуем свой рисунок», — гласит один из пунктов программы.

Всего в июне пройдут четыре мастер-класса для детей 4-6 лет и столько же для ребят 7-10 лет. Количество участников ограничено, поэтому необходимо записаться заранее. Полное расписание и контакты есть в соцсетях Пермской галереи.

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Пермская художественная галерея объявила расписание детской программы на время летних каникул. В рамках «Каникул в Пермской галерее» для ребят от четырех до десяти лет пройдут серии мастер-классов, где они научатся рисовать в разных жанрах, займутся скульптурой и созданием красок. Даты и темы мастер-классов опубликованы в группе галереи в соцсети «ВКонтакте». «15 июня — „Краска своими руками“. Узнаем, из чего делают краску и какие виды краски бывают. Своими руками сделаем темперную или масляную краску, нарисуем свой рисунок», — гласит один из пунктов программы. Всего в июне пройдут четыре мастер-класса для детей 4-6 лет и столько же для ребят 7-10 лет. Количество участников ограничено, поэтому необходимо записаться заранее. Полное расписание и контакты есть в соцсетях Пермской галереи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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