В сгоревшей Сосьве на месте строительства дома нашли мину. Фото

25 мая 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Мину вывезли за пределы поселка и уничтожили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На месте строительства многоквартирного дома в поселке Сосьва (Свердловская область), где в конце апреля бушевали пожары, нашли 122-миллиметровую мину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Специалисты-взрывотехники Управления Росгвардии по Свердловской области обезвредили опасный боеприпас, который обнаружили на участке строительства многоквартирного дома в поселке Сосьва», — рассказали в силовых структурах. При строительстве дома специалисты нашли 122-миллиметровую минометную мину, которая долгое время пролежала в земле. Боеприпас извлекли взрывотехники Росгвардии, вывезли его и обезвредили. Пожар в Сосьве произошел днем 25 апреля. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Помимо коттеджей, для погорельцев в поселке начали строить многоквартирный дом. Этим занимается компания «Гарант-Строй». Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

На месте строительства многоквартирного дома в поселке Сосьва (Свердловская область), где в конце апреля бушевали пожары, нашли 122-миллиметровую мину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Специалисты-взрывотехники Управления Росгвардии по Свердловской области обезвредили опасный боеприпас, который обнаружили на участке строительства многоквартирного дома в поселке Сосьва», — рассказали в силовых структурах. При строительстве дома специалисты нашли 122-миллиметровую минометную мину, которая долгое время пролежала в земле. Боеприпас извлекли взрывотехники Росгвардии, вывезли его и обезвредили. Пожар в Сосьве произошел днем 25 апреля. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Помимо коттеджей, для погорельцев в поселке начали строить многоквартирный дом. Этим занимается компания «Гарант-Строй».