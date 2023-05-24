На месте строительства многоквартирного дома в поселке Сосьва (Свердловская область), где в конце апреля бушевали пожары, нашли 122-миллиметровую мину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Специалисты-взрывотехники Управления Росгвардии по Свердловской области обезвредили опасный боеприпас, который обнаружили на участке строительства многоквартирного дома в поселке Сосьва», — рассказали в силовых структурах. При строительстве дома специалисты нашли 122-миллиметровую минометную мину, которая долгое время пролежала в земле. Боеприпас извлекли взрывотехники Росгвардии, вывезли его и обезвредили.
Пожар в Сосьве произошел днем 25 апреля. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Помимо коттеджей, для погорельцев в поселке начали строить многоквартирный дом. Этим занимается компания «Гарант-Строй».
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