24 мая 2023

Главный танковый завод ищет тех, кто будет следить за качеством изделий

«Уралвагонзавод» ищет контролеров в отдел техконтроля
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, промышленность, завод, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
На УВЗ ищут контролеров ОТК Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») ищет контролеров в отдел технического контроля. Им нужно будет следить за качеством изделий, сообщает пресс-служба предприятия в telegram-канале.

«„Уралвагонзавод“ приглашает контролеров в отдел технического контроля. Контролеры ОТК трудятся в вагоносборочном, механосборочном и металлургическом производствах и отвечают головой за высокое качество изделий марки УВЗ», — рассказали на предприятии.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам УВЗ подняли зарплату. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») ищет контролеров в отдел технического контроля. Им нужно будет следить за качеством изделий, сообщает пресс-служба предприятия в telegram-канале. «„Уралвагонзавод“ приглашает контролеров в отдел технического контроля. Контролеры ОТК трудятся в вагоносборочном, механосборочном и металлургическом производствах и отвечают головой за высокое качество изделий марки УВЗ», — рассказали на предприятии. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам УВЗ подняли зарплату. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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