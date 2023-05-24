Главный танковый завод ищет тех, кто будет следить за качеством изделий

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») ищет контролеров в отдел технического контроля. Им нужно будет следить за качеством изделий, сообщает пресс-служба предприятия в telegram-канале.
«„Уралвагонзавод“ приглашает контролеров в отдел технического контроля. Контролеры ОТК трудятся в вагоносборочном, механосборочном и металлургическом производствах и отвечают головой за высокое качество изделий марки УВЗ», — рассказали на предприятии.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам УВЗ подняли зарплату. «Уралвагонзавод» считается главным танковым заводом в России. Там производится стратегически необходимая для РФ техника.
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