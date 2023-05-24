24 мая 2023
23 мая 2023

Силовики в ХМАО требует ареста подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, полицейский, сотрудник полиции
До решения суда о мере пресечения подозреваемый будет находиться в ИВС Фото:

Сотрудники следственного управления СКР по ХМАО готовят ходатайство в суд с требованием заключить под стражу задержанного Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве своего тестя на глазах у прохожих. Об этом URA.RU сообщили источник в силовом ведомстве.

«Сейчас его отправят в изолятор временного содержания. Следователи уже готовят документы в суд для заключения под стражу Мадояна. Ходатайство готовится на двухмесячный арест», — сообщил собеседник.

Также источник сообщил, что при задержании в гостиничном комплексе на Черном мысу подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. Пришлось применить силу для его задержания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Мадоян прятался в одной из гостиниц города.

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Сотрудники следственного управления СКР по ХМАО готовят ходатайство в суд с требованием заключить под стражу задержанного Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве своего тестя на глазах у прохожих. Об этом URA.RU сообщили источник в силовом ведомстве. «Сейчас его отправят в изолятор временного содержания. Следователи уже готовят документы в суд для заключения под стражу Мадояна. Ходатайство готовится на двухмесячный арест», — сообщил собеседник. Также источник сообщил, что при задержании в гостиничном комплексе на Черном мысу подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. Пришлось применить силу для его задержания. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Мадоян прятался в одной из гостиниц города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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