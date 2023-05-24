Силовики в ХМАО требует ареста подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих

Сотрудники следственного управления СКР по ХМАО готовят ходатайство в суд с требованием заключить под стражу задержанного Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве своего тестя на глазах у прохожих. Об этом URA.RU сообщили источник в силовом ведомстве.
«Сейчас его отправят в изолятор временного содержания. Следователи уже готовят документы в суд для заключения под стражу Мадояна. Ходатайство готовится на двухмесячный арест», — сообщил собеседник.
Также источник сообщил, что при задержании в гостиничном комплексе на Черном мысу подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. Пришлось применить силу для его задержания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Мадоян прятался в одной из гостиниц города.
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