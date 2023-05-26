Словенский БТР Valuk на Украине впервые попал на видео

В социальных сетях появилось первое видео со словенским бронетранспортером Valuk в зоне спецоперации. Кадры распространили военкоры.
«Впервые появились кадры со словенским БТР Valuk на Украине», — пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там напомнили, что Словения передала Киеву 20 таких бронемашин с 12,7 мм пулеметом.
США и страны Евросоюза продолжают поставлять военную технику Вооруженным силам Украины. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель недавно анонсировал поставки Киеву истребителей F-16. В Белом Доме заявили, что Вашингтон обеспечит украинских военных необходимым оружием для успешного контрнаступления.
В социальных сетях появилось первое видео со словенским бронетранспортером Valuk в зоне спецоперации. Кадры распространили военкоры. «Впервые появились кадры со словенским БТР Valuk на Украине», — пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там напомнили, что Словения передала Киеву 20 таких бронемашин с 12,7 мм пулеметом. США и страны Евросоюза продолжают поставлять военную технику Вооруженным силам Украины. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель недавно анонсировал поставки Киеву истребителей F-16. В Белом Доме заявили, что Вашингтон обеспечит украинских военных необходимым оружием для успешного контрнаступления.