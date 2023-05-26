Словенский БТР Valuk на Украине впервые попал на видео

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, ВСУ, stock
Военкоры показали видео со словенским БТР на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В социальных сетях появилось первое видео со словенским бронетранспортером Valuk в зоне спецоперации. Кадры распространили военкоры.

«Впервые появились кадры со словенским БТР Valuk на Украине», — пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там напомнили, что Словения передала Киеву 20 таких бронемашин с 12,7 мм пулеметом.

США и страны Евросоюза продолжают поставлять военную технику Вооруженным силам Украины. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель недавно анонсировал поставки Киеву истребителей F-16. В Белом Доме заявили, что Вашингтон обеспечит украинских военных необходимым оружием для успешного контрнаступления.

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В социальных сетях появилось первое видео со словенским бронетранспортером Valuk в зоне спецоперации. Кадры распространили военкоры. «Впервые появились кадры со словенским БТР Valuk на Украине», — пишут в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там напомнили, что Словения передала Киеву 20 таких бронемашин с 12,7 мм пулеметом. США и страны Евросоюза продолжают поставлять военную технику Вооруженным силам Украины. В частности, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель недавно анонсировал поставки Киеву истребителей F-16. В Белом Доме заявили, что Вашингтон обеспечит украинских военных необходимым оружием для успешного контрнаступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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