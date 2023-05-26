Под Екатеринбургом стая бродячих собак разодрала женщину

26 мая 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Собаки покусали женщину Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину. Инцидент произошел 25 мая возле СНТ «Рассвет». Из-за большой потери крови женщину в бессознательном состоянии увезли в медучреждение. Соседка по СНТ, которая стала свидетелем происшествия, рассказала Е1 о том, что обращалась в разные структуры, но безрезультатно. В комитет по экологии свердловчанка и вовсе не смогла дозвониться. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Екатеринбурга. Там сообщили, что комитет по экологии и природопользованию поступило обращение по вопросу отлова животных без владельцев, проявивших агрессию по отношению к человеку в районе СНТ «Рассвет» по Челябинскому тракту. «Данный адрес поставлен на контроль». — отметили в пресс-службе города.

Под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину. Инцидент произошел 25 мая возле СНТ «Рассвет». Из-за большой потери крови женщину в бессознательном состоянии увезли в медучреждение. Соседка по СНТ, которая стала свидетелем происшествия, рассказала Е1 о том, что обращалась в разные структуры, но безрезультатно. В комитет по экологии свердловчанка и вовсе не смогла дозвониться. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Екатеринбурга. Там сообщили, что комитет по экологии и природопользованию поступило обращение по вопросу отлова животных без владельцев, проявивших агрессию по отношению к человеку в районе СНТ «Рассвет» по Челябинскому тракту. «Данный адрес поставлен на контроль». — отметили в пресс-службе города.