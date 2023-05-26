Под Екатеринбургом стая бродячих собак разодрала женщину

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Разное. Курган, собака, злая собака, домашние животные, домашние питомцы, собака лает, собака на заборе
Собаки покусали женщину Фото:

Под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину. Инцидент произошел 25 мая возле СНТ «Рассвет». Из-за большой потери крови женщину в бессознательном состоянии увезли в медучреждение.

Соседка по СНТ, которая стала свидетелем происшествия, рассказала Е1 о том, что обращалась в разные структуры, но безрезультатно. В комитет по экологии свердловчанка и вовсе не смогла дозвониться.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Екатеринбурга. Там сообщили, что комитет по экологии и природопользованию поступило обращение по вопросу отлова животных без владельцев, проявивших агрессию по отношению к человеку в районе СНТ «Рассвет» по Челябинскому тракту. «Данный адрес поставлен на контроль». — отметили в пресс-службе города.

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Под Екатеринбургом стая бродячих собак напала на женщину. Инцидент произошел 25 мая возле СНТ «Рассвет». Из-за большой потери крови женщину в бессознательном состоянии увезли в медучреждение. Соседка по СНТ, которая стала свидетелем происшествия, рассказала Е1 о том, что обращалась в разные структуры, но безрезультатно. В комитет по экологии свердловчанка и вовсе не смогла дозвониться. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Екатеринбурга. Там сообщили, что комитет по экологии и природопользованию поступило обращение по вопросу отлова животных без владельцев, проявивших агрессию по отношению к человеку в районе СНТ «Рассвет» по Челябинскому тракту. «Данный адрес поставлен на контроль». — отметили в пресс-службе города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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