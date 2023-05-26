26 мая 2023
25 мая 2023

В отношении подозреваемого в убийстве тестя в Сургуте избрана мера пресечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Овик Мадоян проведет под стражей один месяц и 30 суток Фото:

В отношении Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте (ХМАО), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Сургутский городской суд избрал меру пресечения в отношении Овика Мадояна. Его арестовали сроком на один месяц и 30 суток», — сообщил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. При задержании Овик Мадоян оказал сопротивление оперативникам.

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В отношении Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте (ХМАО), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Сургутский городской суд избрал меру пресечения в отношении Овика Мадояна. Его арестовали сроком на один месяц и 30 суток», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. При задержании Овик Мадоян оказал сопротивление оперативникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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