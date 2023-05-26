В отношении подозреваемого в убийстве тестя в Сургуте избрана мера пресечения

27 мая 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Овик Мадоян проведет под стражей один месяц и 30 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отношении Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте (ХМАО), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Сургутский городской суд избрал меру пресечения в отношении Овика Мадояна. Его арестовали сроком на один месяц и 30 суток», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. При задержании Овик Мадоян оказал сопротивление оперативникам.

В отношении Овика Мадояна, подозреваемого в убийстве тестя на глазах у прохожих в Сургуте (ХМАО), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Сургутский городской суд избрал меру пресечения в отношении Овика Мадояна. Его арестовали сроком на один месяц и 30 суток», — сообщил источник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. При задержании Овик Мадоян оказал сопротивление оперативникам.