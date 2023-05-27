В челябинском Париже сегодня пройдет полумарафон, участником которого был губернатор Текслер

28 мая 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Полумарафон проводится в Париже в седьмой раз Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Париж Челябинской области 28 мая пройдет большой спортивный праздник — Парижский полумарафон. В прошлом году одну из дистанций пробежал губернатор региона Алексей Текслер. «Мероприятие соберет более двух тысяч участников не только из Южного Урала, но и со всей страны. В этом году Парижский полумарафон проведут уже в седьмой раз», — сообщает администрация Нагайбакского района, в котором состоится забег. В 2022 году одну из дистанций на Парижском марафоне пробежал Текслер. В забеге приняли участие и другие випы региона, например, мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Традиционно Парижский полумарафон стартует от местной Эйфелевой башни. Забег проводится на восьми дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Также дистанции-спутники — десять и пять км. В рамках мероприятия пройдут детские забеги на 150 метров и один км, велозаезд на десять км и скандинавская ходьба на пять.

В селе Париж Челябинской области 28 мая пройдет большой спортивный праздник — Парижский полумарафон. В прошлом году одну из дистанций пробежал губернатор региона Алексей Текслер. «Мероприятие соберет более двух тысяч участников не только из Южного Урала, но и со всей страны. В этом году Парижский полумарафон проведут уже в седьмой раз», — сообщает администрация Нагайбакского района, в котором состоится забег. В 2022 году одну из дистанций на Парижском марафоне пробежал Текслер. В забеге приняли участие и другие випы региона, например, мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Традиционно Парижский полумарафон стартует от местной Эйфелевой башни. Забег проводится на восьми дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Также дистанции-спутники — десять и пять км. В рамках мероприятия пройдут детские забеги на 150 метров и один км, велозаезд на десять км и скандинавская ходьба на пять.