27 мая 2023
26 мая 2023

В челябинском Париже сегодня пройдет полумарафон, участником которого был губернатор Текслер

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область, Парижский полумарафон, Алексей Текслер
Полумарафон проводится в Париже в седьмой раз Фото:

В селе Париж Челябинской области 28 мая пройдет большой спортивный праздник — Парижский полумарафон. В прошлом году одну из дистанций пробежал губернатор региона Алексей Текслер.

«Мероприятие соберет более двух тысяч участников не только из Южного Урала, но и со всей страны. В этом году Парижский полумарафон проведут уже в седьмой раз», — сообщает администрация Нагайбакского района, в котором состоится забег.

В 2022 году одну из дистанций на Парижском марафоне пробежал Текслер. В забеге приняли участие и другие випы региона, например, мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Традиционно Парижский полумарафон стартует от местной Эйфелевой башни. Забег проводится на восьми дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Также дистанции-спутники — десять и пять км. В рамках мероприятия пройдут детские забеги на 150 метров и один км, велозаезд на десять км и скандинавская ходьба на пять.

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В селе Париж Челябинской области 28 мая пройдет большой спортивный праздник — Парижский полумарафон. В прошлом году одну из дистанций пробежал губернатор региона Алексей Текслер. «Мероприятие соберет более двух тысяч участников не только из Южного Урала, но и со всей страны. В этом году Парижский полумарафон проведут уже в седьмой раз», — сообщает администрация Нагайбакского района, в котором состоится забег. В 2022 году одну из дистанций на Парижском марафоне пробежал Текслер. В забеге приняли участие и другие випы региона, например, мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Традиционно Парижский полумарафон стартует от местной Эйфелевой башни. Забег проводится на восьми дистанциях, основная из которых — трейловый забег по пересеченной местности на 21,1 км. Также дистанции-спутники — десять и пять км. В рамках мероприятия пройдут детские забеги на 150 метров и один км, велозаезд на десять км и скандинавская ходьба на пять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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