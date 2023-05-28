28 мая 2023
27 мая 2023

В Ленинском районе Челябинска снесли два многоквартирных дома

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Деревяшки и снос дома. Нижневартовск, экскаватор, снос дома
Под снос попали дома на улицах Новороссийской и Нахимова Фото:

В Челябинске в Ленинском районе в рамках муниципального контракта снесли два многоквартирных дома на улицах Новороссийской и Нахимова. Об этом сообщила на аппаратном совещании в администрации 29 мая мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В Челябинске снесли два многоквартирных дома на Новороссийской и Нахимова. Демонтаж домов состоялся в рамках муниципального контракта», — рассказала Рыльская.

По словам Рыльской, в Челябинске с начала 2023 года было переселено 24 семьи. В новое жилье переехали 63 человека.

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В Челябинске в Ленинском районе в рамках муниципального контракта снесли два многоквартирных дома на улицах Новороссийской и Нахимова. Об этом сообщила на аппаратном совещании в администрации 29 мая мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске снесли два многоквартирных дома на Новороссийской и Нахимова. Демонтаж домов состоялся в рамках муниципального контракта», — рассказала Рыльская. По словам Рыльской, в Челябинске с начала 2023 года было переселено 24 семьи. В новое жилье переехали 63 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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