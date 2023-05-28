В Ленинском районе Челябинска снесли два многоквартирных дома

29 мая 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Под снос попали дома на улицах Новороссийской и Нахимова Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске в Ленинском районе в рамках муниципального контракта снесли два многоквартирных дома на улицах Новороссийской и Нахимова. Об этом сообщила на аппаратном совещании в администрации 29 мая мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске снесли два многоквартирных дома на Новороссийской и Нахимова. Демонтаж домов состоялся в рамках муниципального контракта», — рассказала Рыльская. По словам Рыльской, в Челябинске с начала 2023 года было переселено 24 семьи. В новое жилье переехали 63 человека.

В Челябинске в Ленинском районе в рамках муниципального контракта снесли два многоквартирных дома на улицах Новороссийской и Нахимова. Об этом сообщила на аппаратном совещании в администрации 29 мая мэру Наталье Котовой заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В Челябинске снесли два многоквартирных дома на Новороссийской и Нахимова. Демонтаж домов состоялся в рамках муниципального контракта», — рассказала Рыльская. По словам Рыльской, в Челябинске с начала 2023 года было переселено 24 семьи. В новое жилье переехали 63 человека.