Свердловским врачам медицины катастроф сшили форму за 10 млн рублей. Фото

29 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Для врачей Центра медицины катастроф закупили 300 новых комплектов формы Фото: Фонд святой Екатерины Врачи Центра медицины катастроф Свердловской области получили новую форму. Такой подарок к 30-летию центра сделал Фонд святой Екатерины, рассказали URA.RU в пресс-службе фонда. «Учредители Фонда постоянно поддерживают врачей нашего региона. Мы пережили пандемию, но врачебные подвиги на этом не закончились, и наша задача быть рядом с теми, кто эти подвиги совершает», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Всего для врачей закупили 300 комплектов формы для разных сезонов, в штате работают столько же человек. Одежда сшита из российских тканей, сохранены фирменные цвета, светоотражающие полосы и шевроны. Комплекты обошлись в 10 млн рублей. Главный врач регионального Центра медицины катастроф Виктор Попов отметил, что новая форма сделана с умом и фантазией и поблагодарил фонд за подарок.

Врачи Центра медицины катастроф Свердловской области получили новую форму. Такой подарок к 30-летию центра сделал Фонд святой Екатерины, рассказали URA.RU в пресс-службе фонда. «Учредители Фонда постоянно поддерживают врачей нашего региона. Мы пережили пандемию, но врачебные подвиги на этом не закончились, и наша задача быть рядом с теми, кто эти подвиги совершает», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Всего для врачей закупили 300 комплектов формы для разных сезонов, в штате работают столько же человек. Одежда сшита из российских тканей, сохранены фирменные цвета, светоотражающие полосы и шевроны. Комплекты обошлись в 10 млн рублей. Главный врач регионального Центра медицины катастроф Виктор Попов отметил, что новая форма сделана с умом и фантазией и поблагодарил фонд за подарок.