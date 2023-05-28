Мэр Екатеринбурга устроил выволочку из-за огромных батутов на Плотинке. Фото

29 мая 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов, увидев фото батутов, начал обзванивать ответственных чиновников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов устроил «разбор полетов» из-за батутов на Плотинке — которые он, казалось, победил. После прошлогодних рейдов, где мэр сравнивал столицу Урала с «Анапой 90-х», чиновники переоформили землю в центре — чтобы зачистить площадки от коммерсантов-«нелегалов». Однако накануне вечером Орлову скинули фото: аттракционы вернулись. Удивленный, он начал обзванивать замов. По горячим следам ему доложили, что батуты — часть ежегодного фестиваля «Уральский экстрим», но не было понятно, давали ли чиновники, согласовывая само мероприятие, разрешение именно на батуты. «Завтра с утра поразбираюсь», — анонсировал он корреспонденту вечером 28 мая. На утренней оперативке выяснилось, что о батутах организаторы ивента мэрию предупреждали, просто «расписывавший» ответ вице-мэр Сергей Плахотин (курирует департамент общественных связей) не обратил на это внимания. Отклонить заявку на мероприятие он, впрочем, не мог по закону. «Но вообще, проследить [за праздником и его элементами], конечно, могло и управление культуры», — отметил свидетель интриги. Досталось на совещании в итоге всем. Статья по теме Мэр вышел в центр Екатеринбурга и огорчился: «Это Анапа 90-х» Организатор фестиваля «Уральский экстрим» Максим Фирсов не согласен, что батуты — пережиток прошлого. «[Если от таких развлечений отказаться] будет серость. Заборы [на Плотинке] не создают впечатления праздничности. А батуты — создают», — сказал он URA.RU. Отвечая на вопрос корреспондента, Фирсов уточнил, что батуты организовывал не Максим Пыцко. Этот бизнесмен прославился тем, что в свое время нашел в нормах лазейку, при помощи которой смог получить около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и собирать с них прибыль, ничего не отчисляя в бюджет. Чиновники с ним долго судились. А аттракционы «Лопни шарик» и стихийные торговые точки никакого отношения к фестивалю не имеют, добавил Фирсов. «Понимаете, они [предприниматели] буквально там живут. С этим ничего не поделать», — считает он. Алексей Орлов считает, что таким развлечениям в центре «третьей столицы России» не место Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Фото: Денис Аллаяров © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов устроил «разбор полетов» из-за батутов на Плотинке — которые он, казалось, победил. После прошлогодних рейдов, где мэр сравнивал столицу Урала с «Анапой 90-х», чиновники переоформили землю в центре — чтобы зачистить площадки от коммерсантов-«нелегалов». Однако накануне вечером Орлову скинули фото: аттракционы вернулись. Удивленный, он начал обзванивать замов. По горячим следам ему доложили, что батуты — часть ежегодного фестиваля «Уральский экстрим», но не было понятно, давали ли чиновники, согласовывая само мероприятие, разрешение именно на батуты. «Завтра с утра поразбираюсь», — анонсировал он корреспонденту вечером 28 мая. На утренней оперативке выяснилось, что о батутах организаторы ивента мэрию предупреждали, просто «расписывавший» ответ вице-мэр Сергей Плахотин (курирует департамент общественных связей) не обратил на это внимания. Отклонить заявку на мероприятие он, впрочем, не мог по закону. «Но вообще, проследить [за праздником и его элементами], конечно, могло и управление культуры», — отметил свидетель интриги. Досталось на совещании в итоге всем. Организатор фестиваля «Уральский экстрим» Максим Фирсов не согласен, что батуты — пережиток прошлого. «[Если от таких развлечений отказаться] будет серость. Заборы [на Плотинке] не создают впечатления праздничности. А батуты — создают», — сказал он URA.RU. Отвечая на вопрос корреспондента, Фирсов уточнил, что батуты организовывал не Максим Пыцко. Этот бизнесмен прославился тем, что в свое время нашел в нормах лазейку, при помощи которой смог получить около 300 земельных разрешений, установить на участках батуты и собирать с них прибыль, ничего не отчисляя в бюджет. Чиновники с ним долго судились. А аттракционы «Лопни шарик» и стихийные торговые точки никакого отношения к фестивалю не имеют, добавил Фирсов. «Понимаете, они [предприниматели] буквально там живут. С этим ничего не поделать», — считает он.