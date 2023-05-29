Челябинца отправили в колонию за перепродажу похищенных из супермаркетов продуктов

Жителя Челябинска отправили в колонию за реализацию краденных из торговых сетей продуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет за решеткой полтора года.
«Осужденный в период с октября 2022 года по январь 2023 года совершал хищения продуктов питания из различных сетевых магазинов. После чего реализовывал их на улице неустановленным лицам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что своими действиями челябинец нанес ущерб сетевикам на сумму около 38 тысяч рублей. Суд признал его виновным. В качестве наказания ему назначено полтора года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
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