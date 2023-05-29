29 мая 2023

Челябинца отправили в колонию за перепродажу похищенных из супермаркетов продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
«Предпринимателя» отправили за решетку на полтора года Фото:

Жителя Челябинска отправили в колонию за реализацию краденных из торговых сетей продуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет за решеткой полтора года.

«Осужденный в период с октября 2022 года по январь 2023 года совершал хищения продуктов питания из различных сетевых магазинов. После чего реализовывал их на улице неустановленным лицам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что своими действиями челябинец нанес ущерб сетевикам на сумму около 38 тысяч рублей. Суд признал его виновным. В качестве наказания ему назначено полтора года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

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Жителя Челябинска отправили в колонию за реализацию краденных из торговых сетей продуктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет за решеткой полтора года. «Осужденный в период с октября 2022 года по январь 2023 года совершал хищения продуктов питания из различных сетевых магазинов. После чего реализовывал их на улице неустановленным лицам», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что своими действиями челябинец нанес ущерб сетевикам на сумму около 38 тысяч рублей. Суд признал его виновным. В качестве наказания ему назначено полтора года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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