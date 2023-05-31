Популярный в Тюмени ведущий нечаянно спровоцировал давку в центре города

01 июня 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Тюменцы устроили давку в очереди за бесплатной клубникой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский ведущий Марсель Мурзагильдин устроил импровизированную акцию и нечаянно спровоцировал давку на Цветном бульваре. Мужчина хотел раздать десерт «клубника в шоколаде», однако в этом же месте праздновали День защиты детей, что привлекло толпу взрослых и детей. Видео с раздачи ведущий опубликовал в своих соцсетях. «Тюмень, всем привет! Клубника с шоколадом бесплатно забирайте, просто нам ехать надо», — завлекает прохожих Мурзагильдин. Кадры акции он показал в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). В результате желающие устроили столпотворение в попытках взять бесплатное угощение. Большей частью это были дети, однако взрослые также попытались протиснуться. Как заявил ведущий, 150 порций клубники удалось раздать за 15 секунд. Ранее URA.RU сообщало, что одна из самых долгих концертных программ в честь Дня защиты детей будет на Цветном бульваре. Детей и их родителей привлекали бесплатными аттракционами и конкурсами, которые должны идти 1 июня с 11:00 до 18:00. Кроме этого и на других улицах Тюмени обещали устроить праздник для семей.

Тюменский ведущий Марсель Мурзагильдин устроил импровизированную акцию и нечаянно спровоцировал давку на Цветном бульваре. Мужчина хотел раздать десерт «клубника в шоколаде», однако в этом же месте праздновали День защиты детей, что привлекло толпу взрослых и детей. Видео с раздачи ведущий опубликовал в своих соцсетях. «Тюмень, всем привет! Клубника с шоколадом бесплатно забирайте, просто нам ехать надо», — завлекает прохожих Мурзагильдин. Кадры акции он показал в своем аккаунте в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). В результате желающие устроили столпотворение в попытках взять бесплатное угощение. Большей частью это были дети, однако взрослые также попытались протиснуться. Как заявил ведущий, 150 порций клубники удалось раздать за 15 секунд. Ранее URA.RU сообщало, что одна из самых долгих концертных программ в честь Дня защиты детей будет на Цветном бульваре. Детей и их родителей привлекали бесплатными аттракционами и конкурсами, которые должны идти 1 июня с 11:00 до 18:00. Кроме этого и на других улицах Тюмени обещали устроить праздник для семей.