Моор вручил тюменцам госнаграды

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил жителям региона государственные награды в преддверии Дня Победы. Бойцы, отличившиеся в зоне спецоперации, получили орден Мужества, Георгиевский крест, медали «За отвагу» и «За храбрость». Об этом глава региона сообщил на своих страницах в социальных сетях.
«День Победы даже спустя 80 лет объединяет поколения. Служит символом преемственности традиций, сохранения исторической памяти. Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня тюменцы отважно сражаются за независимость Родины. Как и 80 с лишним лет назад, жители нашего региона сплотились, чтобы создать надежный тыл для наших бойцов», — написал Александр Моор в соцсетях. Он также поздравил с наступающим праздником ветеранов, тружеников тыла, участников региональных Советов ветеранов войны и труда, бойцов специальной военной операции.
В числе награжденных оказался подполковник Руслан Махмутович Халидуллин, который отметил 50-летний юбилей. Александр Моор пожелал имениннику крепкого здоровья и энергии на многие годы вперед. Глава региона выразил надежду, что объединяющая сила Дня Победы поможет жителям области с честью идти вперед и вместе строить сильную Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!