В Тюменской области появился новый мемориал Великой Отечественной войны. Фото

В Нижнетавдинском районе открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник был открыт в Нижнетавдинском районе
Памятник был открыт в Нижнетавдинском районе Фото:

В селе Антропово Нижнетавдинского района (Тюменская область) открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. Церемония открытия прошла с возложением цветов и минутой молчания в память о павших героях.

«Сегодня мы присутствуем на историческом событии — открываем мемориал памяти тем, кто 80 лет назад сражался за нашу Родину. Тем, благодаря кому мы живем, учимся, работаем. Богато то поколение, которое знает свою историю и передает ее потомкам. Да здравствует Великая Победа!», — цитирует инфоцентр слова главы Нижнетавдинского района Сергея Борисевича.

В церемонии открытия мемориала также приняли участие ветераны, школьники, слушатели специализированных классов, жители села и гости. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес создателей памятника.

Мемориал открыли в селе Антропово Нижнетавдинского района
Мемориал открыли в селе Антропово Нижнетавдинского района
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Антропово Нижнетавдинского района (Тюменская область) открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. Церемония открытия прошла с возложением цветов и минутой молчания в память о павших героях. «Сегодня мы присутствуем на историческом событии — открываем мемориал памяти тем, кто 80 лет назад сражался за нашу Родину. Тем, благодаря кому мы живем, учимся, работаем. Богато то поколение, которое знает свою историю и передает ее потомкам. Да здравствует Великая Победа!», — цитирует инфоцентр слова главы Нижнетавдинского района Сергея Борисевича. В церемонии открытия мемориала также приняли участие ветераны, школьники, слушатели специализированных классов, жители села и гости. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес создателей памятника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...