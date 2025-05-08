В селе Антропово Нижнетавдинского района (Тюменская область) открыли мемориал участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона. Церемония открытия прошла с возложением цветов и минутой молчания в память о павших героях.
«Сегодня мы присутствуем на историческом событии — открываем мемориал памяти тем, кто 80 лет назад сражался за нашу Родину. Тем, благодаря кому мы живем, учимся, работаем. Богато то поколение, которое знает свою историю и передает ее потомкам. Да здравствует Великая Победа!», — цитирует инфоцентр слова главы Нижнетавдинского района Сергея Борисевича.
В церемонии открытия мемориала также приняли участие ветераны, школьники, слушатели специализированных классов, жители села и гости. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес создателей памятника.
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