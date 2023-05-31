Пермякам раскрыли секрет легендарного бургера. Фото

В пермском ресторане «Вкусно — и точка» провели мастер-класс по приготовлению бургеров Биг Хит

01 июня 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Один бургер в среднем готовят от 43 до 50 секунд Фото: Сергей Русанов © URA.RU В честь Дня защиты детей в пермском ресторане «Вкусно — и точка» устроили «Биг Хит Шоу». Пермякам показали, как готовится знаменитый бургер Биг Хит — аналог легендарного Биг Мака. Его секретным ингредиентом стал фирменный соус, рассказали URA.RU представители ресторана. «Оружие наших сотрудников — соус Биг Хит. В состав него входит огуречный релиш — это мелко нарезанный огурчик, горчица, сахар и вода. Мы выбирали его из более чем десяти разных рецептур. Думаю, что наш соус очень вкусный и нежный. Мы добавляем его в большинство наших сэндвичей», — рассказала руководитель отдела по контролю качества региональной сети предприятий «Вкусно — и точка» Анастасия Патратий. Бургер собирают сразу в коробку. Берут карамелизированную булочку, поделенную на три части, и при помощи специального пистолета смазывают ее фирменным соусом. После кладут салат «Айсберг», два маринованных огурца, сыр и пару котлет. В среднем один Биг Хит готовят от 43 до 50 секунд. Специальный пистолет выдавливает ровно 15 миллилитров соуса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Салат «Айсберг» нужно чуть придавить, но не сдавливать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Маринованные огурцы не должны соприкасаться друг с другом на гамбургере. Их выращивают и маринуют специально для ресторана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сыр привозят из Подмосковья. На производстве его складывают таким образом, чтобы было удобнее брать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Котлеты делают из 100% говядины. Сверху — лук и приправы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В честь Дня защиты детей в пермском ресторане «Вкусно — и точка» устроили «Биг Хит Шоу». Пермякам показали, как готовится знаменитый бургер Биг Хит — аналог легендарного Биг Мака. Его секретным ингредиентом стал фирменный соус, рассказали URA.RU представители ресторана. «Оружие наших сотрудников — соус Биг Хит. В состав него входит огуречный релиш — это мелко нарезанный огурчик, горчица, сахар и вода. Мы выбирали его из более чем десяти разных рецептур. Думаю, что наш соус очень вкусный и нежный. Мы добавляем его в большинство наших сэндвичей», — рассказала руководитель отдела по контролю качества региональной сети предприятий «Вкусно — и точка» Анастасия Патратий. Бургер собирают сразу в коробку. Берут карамелизированную булочку, поделенную на три части, и при помощи специального пистолета смазывают ее фирменным соусом. После кладут салат «Айсберг», два маринованных огурца, сыр и пару котлет. В среднем один Биг Хит готовят от 43 до 50 секунд.