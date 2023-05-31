31 мая 2023

Пермякам раскрыли секрет легендарного бургера. Фото

В пермском ресторане «Вкусно — и точка» провели мастер-класс по приготовлению бургеров Биг Хит
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан быстрого питания "Вкусно и точка". Пермь, гамбургер, бургер, стрит фуд, биг хит
Один бургер в среднем готовят от 43 до 50 секунд Фото:

В честь Дня защиты детей в пермском ресторане «Вкусно — и точка» устроили «Биг Хит Шоу». Пермякам показали, как готовится знаменитый бургер Биг Хит — аналог легендарного Биг Мака. Его секретным ингредиентом стал фирменный соус, рассказали URA.RU представители ресторана.

«Оружие наших сотрудников — соус Биг Хит. В состав него входит огуречный релиш — это мелко нарезанный огурчик, горчица, сахар и вода. Мы выбирали его из более чем десяти разных рецептур. Думаю, что наш соус очень вкусный и нежный. Мы добавляем его в большинство наших сэндвичей», — рассказала руководитель отдела по контролю качества региональной сети предприятий «Вкусно — и точка» Анастасия Патратий.

Бургер собирают сразу в коробку. Берут карамелизированную булочку, поделенную на три части, и при помощи специального пистолета смазывают ее фирменным соусом. После кладут салат «Айсберг», два маринованных огурца, сыр и пару котлет. В среднем один Биг Хит готовят от 43 до 50 секунд.

Ресторан быстрого питания "Вкусно и точка". Пермь
Специальный пистолет выдавливает ровно 15 миллилитров соуса
Фото:
Ресторан быстрого питания "Вкусно и точка". Пермь
Салат «Айсберг» нужно чуть придавить, но не сдавливать
Фото:
Ресторан быстрого питания "Вкусно и точка". Пермь
Маринованные огурцы не должны соприкасаться друг с другом на гамбургере. Их выращивают и маринуют специально для ресторана
Фото:
Ресторан быстрого питания "Вкусно и точка". Пермь
Сыр привозят из Подмосковья. На производстве его складывают таким образом, чтобы было удобнее брать
Фото:
Ресторан быстрого питания "Вкусно и точка". Пермь
Котлеты делают из 100% говядины. Сверху — лук и приправы
Фото:

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В честь Дня защиты детей в пермском ресторане «Вкусно — и точка» устроили «Биг Хит Шоу». Пермякам показали, как готовится знаменитый бургер Биг Хит — аналог легендарного Биг Мака. Его секретным ингредиентом стал фирменный соус, рассказали URA.RU представители ресторана. «Оружие наших сотрудников — соус Биг Хит. В состав него входит огуречный релиш — это мелко нарезанный огурчик, горчица, сахар и вода. Мы выбирали его из более чем десяти разных рецептур. Думаю, что наш соус очень вкусный и нежный. Мы добавляем его в большинство наших сэндвичей», — рассказала руководитель отдела по контролю качества региональной сети предприятий «Вкусно — и точка» Анастасия Патратий. Бургер собирают сразу в коробку. Берут карамелизированную булочку, поделенную на три части, и при помощи специального пистолета смазывают ее фирменным соусом. После кладут салат «Айсберг», два маринованных огурца, сыр и пару котлет. В среднем один Биг Хит готовят от 43 до 50 секунд.
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