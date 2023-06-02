Тюменцы, уставшие от беспорядка, хотят выгнать управляющую компанию. Фото

03 июня 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

Инициативная группа обвиняет УК в неспособности содержать огромную многоэтажку Фото: Александр Мамаев © URA.RU Живущие в ЖК «Парус» тюменцы жалуются на лопающиеся трубы, плохую уборку паркинга и трещины на стенах. Об этом сообщили тюменцы, которые из-за беспорядков хотят избавиться от управляющей компании. «В тюменской многоэтажке, которая находится на Малыгина, 90, жильцы пытаются выгнать управляющую компанию. Инициативная группа обвиняет УК в неспособности содержать огромную многоэтажку, в неработающих пожарных трубах, трещинах на здании, шатающихся качелях на площадке. Жильцы готовятся сменить управляющую компанию на свою», — передают слова живущих там людей журналисты 72.RU. По словам журналистов, инициативная группа составила целый список претензий к управляющей компании «Паруса», которая много лет обслуживает многоэтажку. Наиболее существенная — это текущие трубы. Из-за порывов страдают жильцы и коммерческие помещения на первых этажах здания. Директор УК «Паруса» Татьяна Горбачева не отрицает существование проблем с пожарной безопасностью и заявляет, что во всем виновато качество строительства дома. А водопровод не функционировал еще до попадания дома под юрисдикцию компании. Экспертиза показала, что трубы не качественные из-за нехватки цинка в их составе. Они планируют за счет средств капитального ремонта восстановить трубы в доме и пожарный трубопровод. Собрание еще не состоялось из-за отсутствия кворума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Живущие в ЖК «Парус» тюменцы жалуются на лопающиеся трубы, плохую уборку паркинга и трещины на стенах. Об этом сообщили тюменцы, которые из-за беспорядков хотят избавиться от управляющей компании. «В тюменской многоэтажке, которая находится на Малыгина, 90, жильцы пытаются выгнать управляющую компанию. Инициативная группа обвиняет УК в неспособности содержать огромную многоэтажку, в неработающих пожарных трубах, трещинах на здании, шатающихся качелях на площадке. Жильцы готовятся сменить управляющую компанию на свою», — передают слова живущих там людей журналисты 72.RU. По словам журналистов, инициативная группа составила целый список претензий к управляющей компании «Паруса», которая много лет обслуживает многоэтажку. Наиболее существенная — это текущие трубы. Из-за порывов страдают жильцы и коммерческие помещения на первых этажах здания. Директор УК «Паруса» Татьяна Горбачева не отрицает существование проблем с пожарной безопасностью и заявляет, что во всем виновато качество строительства дома. А водопровод не функционировал еще до попадания дома под юрисдикцию компании. Экспертиза показала, что трубы не качественные из-за нехватки цинка в их составе. Они планируют за счет средств капитального ремонта восстановить трубы в доме и пожарный трубопровод. Собрание еще не состоялось из-за отсутствия кворума.