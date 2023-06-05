Власти Перми обещают установить памятник жителям Первогорода Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

В Перми перезахоронили останки первых рабочих Егошихинского медеплавильного завода, который положил начало появлению города. Захоронения были обнаружены учеными 10 лет назад, в центре Перми. Таким образом, власть исполнила свое обещание о погребении останков жителей Первогорода к юбилею краевой столицы, написал глава Перми в Telegram.

«Эта история началась еще в 2013 году. Еще тогда городские власти дали обещание, что к 300-летию города будет решен вопрос с погребением останков жителей Первогорода. И вот они преданы земле. Захоронение произвели на Егошихинском кладбище», — написал Демкин.

Останки рабочих медеплавильного завода ученые обнаружили в квартале между улицами Горького, Ленина, Пермской и Островского. Всего было найдено 253 погребения. Археологи считают, что эти погребения датированы 20-ми — 70-ми годами XVIII века. На месте нового погребения власти хотят создать мемориал в память о первых жителях Перми. Сейчас власти установили на нем крест с информационной табличкой.

Проект «Первогород» планировалось реализовать к 300-летию краевой столицы. Власти рассчитывали восстановить Егошихинский медеплавильный завод. Историко-культурный комплекс должен был включать в себя музейное пространство исторического центра Перми с благоустройством прилегающей территории и всей необходимой инфраструктурой. Начать работы по строительству, реконструкции и реставрации и благоустройству планировалось в 2018 году.

На месте будущего памятника первым жителям Перми установлен православный крест с табличкой Фото: Алексей Демкин, Telegram