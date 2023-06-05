05 июня 2023

Пьяный житель Пермского края попытался ограбить сауну

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Пермяк напал и избил администратора сауны Фото:

В Краснокамске Пермского края пьяный местный житель решил ограбить сауну. Он напал на администратора заведения, а после пытался скрыться, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в сауну в Краснокамске. С целью хищения денежных средств он напал на администратора сауны», — говорится на сайте следственного управления. Пермяк нанес несколько ударов сотруднице по различным частям тела, угрожая расправой.

Забрав деньги из кассы, мужчина пытался скрыться, но далеко уйти не смог. Его задержала охрана. Позже выяснилось, что нападавший был неоднократно ранее судим. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой).

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В Краснокамске Пермского края пьяный местный житель решил ограбить сауну. Он напал на администратора заведения, а после пытался скрыться, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в сауну в Краснокамске. С целью хищения денежных средств он напал на администратора сауны», — говорится на сайте следственного управления. Пермяк нанес несколько ударов сотруднице по различным частям тела, угрожая расправой. Забрав деньги из кассы, мужчина пытался скрыться, но далеко уйти не смог. Его задержала охрана. Позже выяснилось, что нападавший был неоднократно ранее судим. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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