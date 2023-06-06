06 июня 2023

Из челябинского детсада ребенок сбежал через лес в соседний поселок

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Уборка территории детской больницы №9. Екатеринбург , ребенок, детский сад, дети, детская площадка, дети играют, качели, детский садик, качель
Малолетний мальчик сбежал в соседний поселок и до вечера играл там с детьми Фото:

В Рощино Сосновского района Челябинской области ребенок сбежал из детского сада и ушел в соседний поселок через лес. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В мае малолетний воспитанник детского сада в Рощино ушел с территории учреждения. Он прошел через лес в соседний поселок Есаульский. Там он до вечера играл с другими детьми», — уточнили в ведомстве.

Мальчика 2016 года рождения нашел посторонний мужчина. Он передал ребенка полиции. Прокурор Сосновского района вынес заведующей детского сада представление об устранении нарушений. Виновный сотрудник будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

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В Рощино Сосновского района Челябинской области ребенок сбежал из детского сада и ушел в соседний поселок через лес. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В мае малолетний воспитанник детского сада в Рощино ушел с территории учреждения. Он прошел через лес в соседний поселок Есаульский. Там он до вечера играл с другими детьми», — уточнили в ведомстве. Мальчика 2016 года рождения нашел посторонний мужчина. Он передал ребенка полиции. Прокурор Сосновского района вынес заведующей детского сада представление об устранении нарушений. Виновный сотрудник будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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