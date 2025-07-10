Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной и митрополитом Челябинским и Миасским Алексием чествовали супружеские пары в честь Дня семьи, любви и верности. Благодаря таким семьям Россия крепко стоит на ногах и развивается, отметил Текслер.
«Вместе с супругой Ириной и митрополитом Челябинским и Миасским Алексием сегодня чествовали супружеские пары в честь Дня семьи, любви и верности. Замечательные семьи со всей нашей области. Благодаря таким семьям Россия, наш Южный Урал крепко стоят на ногах и развиваются», — написал Текслер в своем telegram-канале.
На мероприятии 16 семей из Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Троицкого, Кунашакского, Еткульского, Пластовского, Нязепетровского, Аргаяшского муниципальных округов получили памятные медали «За любовь и верность». Среди награждаемых присутствовали семьи участников СВО.
Ирина Текслер также поздравила семьи и рассказала о родителях губернатора и своих. «Родители Алексея Леонидовича отметили 55 лет супружеской жизни, у моих родителей этот праздник будет в октябре. Как бы судьба ни крутила, ни вертела, рука в руке, сердце к сердцу — можно пройти все!» — отметила она.
Медали «За любовь и верность» в Челябинской области вручаются ежегодно супружеским парам, которые прожили в браке 25 и более лет. На одной стороне медали изображена ромашка, символизирующая День семьи, любви и верности, на другой — лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья.
Кроме медалей пары получили в подарок от Челябинской митрополии икону святых благоверных Петра и Февронии. День семьи, любви и верности является в России государственным праздником. Указ был подписан в 2022 году президентом России Владимиром Путиным.
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