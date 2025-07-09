09 июля 2025

СК расследует дело о вымогательстве у челябинского школьника

Глава СК потребовал доложить о деле про вымогательство у подростка из Троицка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Следственный комитет пожаловалась мать подростка
В Следственный комитет пожаловалась мать подростка Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о вымогательстве в отношении несовершеннолетнего из города Троицка Челябинской области. Поводом стало обращение матери пострадавшего школьника о том, что злоумышленники продолжают совершать преступления. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

«Женщина жалуется, что совершившие противоправные действия в отношении ее сына продолжают преступную деятельность. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства», — уточняется в сообщении.

В СК РФ отметили, что мать несовершеннолетнего заявила о бездействии правоохранительных органов по привлечению злоумышленников к уголовной ответственности. Она требует наказать виновных.

Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка. Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о вымогательстве в отношении несовершеннолетнего из города Троицка Челябинской области. Поводом стало обращение матери пострадавшего школьника о том, что злоумышленники продолжают совершать преступления. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «Женщина жалуется, что совершившие противоправные действия в отношении ее сына продолжают преступную деятельность. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства», — уточняется в сообщении. В СК РФ отметили, что мать несовершеннолетнего заявила о бездействии правоохранительных органов по привлечению злоумышленников к уголовной ответственности. Она требует наказать виновных. Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка. Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...