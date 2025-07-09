СК расследует дело о вымогательстве у челябинского школьника

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела о вымогательстве в отношении несовершеннолетнего из города Троицка Челябинской области. Поводом стало обращение матери пострадавшего школьника о том, что злоумышленники продолжают совершать преступления. Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
«Женщина жалуется, что совершившие противоправные действия в отношении ее сына продолжают преступную деятельность. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства», — уточняется в сообщении.
В СК РФ отметили, что мать несовершеннолетнего заявила о бездействии правоохранительных органов по привлечению злоумышленников к уголовной ответственности. Она требует наказать виновных.
Как сообщало URA.RU ранее, Бастрыкин потребовал доложить о проверке по вымогательству денег у мальчика из Троицка. Согласно информации из соцсетей, 14-летнего подростка заставили продать банковскую карту. Через нее совершили несколько операций, из-за которых карту заблокировали. На счету мальчика оказалась большая сумма денег, которую и вымогают у подростка с помощью шантажа и угроз.
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