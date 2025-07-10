В Челябинске умер известный хирург

В Челябинске умер известный врач-хирург, ученый, педагог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Николаевич Тарасов. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«С глубокой скорбью извещаем, что 10 июля 2025 года в возрасте 69 лет ушел из жизни Алексей Николаевич Тарасов, известный врач-хирург, ученый, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Служению медицине он посвятил всю свою жизнь, проработав на различных должностях в системе здравоохранения более 40 лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Тарасов — из семьи врачей. После окончания средней школы в Ашхабаде поступил в Туркменский государственный медицинский институт, далее продолжил учебу в Рижском государственном медицинском институте. В 1980 приехал в Челябинск, где работал хирургом в экстренном отделении горбольницы скорой помощи.
В 2005 стал доктором медицинских наук. Позднее работал заведующим отделением эндоскопической хирургии ЧОКБ. Является автором 145 научных работ и пяти изобретений. Прощание пройдет 12 июля в 12 часов в корпусе №1 (колонный зал) Городской клинической больницы №1.
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