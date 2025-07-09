09 июля 2025

На убойном участке челябинской птицефабрики с курами нашли источник заразы

© Служба новостей «URA.RU»
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На птицефабрике в Челябинской области специалисты выявили целый ряд нарушений
На птицефабрике в Челябинской области специалисты выявили целый ряд нарушений Фото:

На крупном птицеводческом комплексе в Челябинской области рядом с курами нашли источник заразы — посторонних птиц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вороны с галками живут на участке убоя. 

«Россельхознадзор привлечет к административной ответственности производителя за нарушение ветправил. Специалисты проконтролировали пять площадок предприятия», — заявили URA.RU в офисе службы.

Инспекторы обследовали птичники, где содержится родительское стадо и бройлеры, находится инкубатор. Нарушения начинаются уже на внешнем периметре. Не оборудован въездной дезбарьер. На выезде из зоны грязных дорог дезбарьера с возможностью подогрева в зимнее время также нет. Для обработки выездного транспорта используются древесные опилки смешанные с 4-процентной каустической содой. Вещество может вызывать химические ожоги.

Посторонние птицы опасны тем, что переносят вирусы опасных болезней. Другими нарушениями стали отсутствие покоса в производственных цехах участка убоя и переработки птицы стены не соответствуют требованиям.

Россельхознадзор выдал предписание. Нарушения следует устранить до ноября. В отношении юрлица составили два административных протокола.

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На крупном птицеводческом комплексе в Челябинской области рядом с курами нашли источник заразы — посторонних птиц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вороны с галками живут на участке убоя.  «Россельхознадзор привлечет к административной ответственности производителя за нарушение ветправил. Специалисты проконтролировали пять площадок предприятия», — заявили URA.RU в офисе службы. Инспекторы обследовали птичники, где содержится родительское стадо и бройлеры, находится инкубатор. Нарушения начинаются уже на внешнем периметре. Не оборудован въездной дезбарьер. На выезде из зоны грязных дорог дезбарьера с возможностью подогрева в зимнее время также нет. Для обработки выездного транспорта используются древесные опилки смешанные с 4-процентной каустической содой. Вещество может вызывать химические ожоги. Посторонние птицы опасны тем, что переносят вирусы опасных болезней. Другими нарушениями стали отсутствие покоса в производственных цехах участка убоя и переработки птицы стены не соответствуют требованиям. Россельхознадзор выдал предписание. Нарушения следует устранить до ноября. В отношении юрлица составили два административных протокола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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