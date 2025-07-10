В Челябинске в два раза вырос спрос на литейщиков и прессовщиков

В Челябинске и области в два раза вырос спрос на литейщиков и прессовщиков с зарплатами порядка 130 тысяч рублей и 65 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили специалисты сервиса «Авито Работа».
«В Челябинской области наблюдается рост вакансий для литейщиков (+98%) и прессовщиков (+79%). Литейщикам предлагают зарплату в 128 834 рубля, а прессовщикам — 64 628 рублей», — говорится в сообщении сервиса.
Значительное увеличение спроса на специалистов в сфере промышленности говорит о планомерном развитии региона. Так, количество вакансий для операторов производственных линий выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний уровень зарплаты для них составляет 67 213 рублей.
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