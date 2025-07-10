В Челябинске в два раза вырос спрос на литейщиков и прессовщиков

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Зарплаты литейщиков достигают 130 тысяч рублей
Зарплаты литейщиков достигают 130 тысяч рублей Фото:

В Челябинске и области в два раза вырос спрос на литейщиков и прессовщиков с зарплатами порядка 130 тысяч рублей и 65 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили специалисты сервиса «Авито Работа».

«В Челябинской области наблюдается рост вакансий для литейщиков (+98%) и прессовщиков (+79%). Литейщикам предлагают зарплату в 128 834 рубля, а прессовщикам — 64 628 рублей», — говорится в сообщении сервиса.

Значительное увеличение спроса на специалистов в сфере промышленности говорит о планомерном развитии региона. Так, количество вакансий для операторов производственных линий выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний уровень зарплаты для них составляет 67 213 рублей.

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В Челябинске и области в два раза вырос спрос на литейщиков и прессовщиков с зарплатами порядка 130 тысяч рублей и 65 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщили специалисты сервиса «Авито Работа». «В Челябинской области наблюдается рост вакансий для литейщиков (+98%) и прессовщиков (+79%). Литейщикам предлагают зарплату в 128 834 рубля, а прессовщикам — 64 628 рублей», — говорится в сообщении сервиса. Значительное увеличение спроса на специалистов в сфере промышленности говорит о планомерном развитии региона. Так, количество вакансий для операторов производственных линий выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний уровень зарплаты для них составляет 67 213 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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