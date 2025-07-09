09 июля 2025

В Челябинске построят новые микрорайоны по проекту КРТ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под снос попадут старые дома в Челябинске
Под снос попадут старые дома в Челябинске Фото:

В Челябинске в рамках комплексного развития территории (КРТ) построят новые жилые микрорайоны в Курчатовском и Советском районах. Информация об этом указана в распоряжениях на сайте мэрии.

«Распоряжение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах улиц: Сулимова — Тарасова — Блюхера — Омской; Шаумяна — Омской — Сулимова — Техникумовской; Шаумяна — Омской — Колсанова — Тарасова в Советском районе города Челябинска. <…> Распоряжение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах: Комсомольского проспекта — улицы Краснознаменной — улицы Островского — улицы Цинковой; Свердловского проспекта — улицы Островского — переулка Островского — улицы Каслинской; пересечения Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в документах, размещенных на сайте мэрии.

В Советском районе площадь составляет 8,86 гектара. Объем строительства — не менее 148,5 тысячи квадратных метров. В Курчатовском районе площадь КРТ равна 7,36 гектарам, а объем строительства — 127 тысяч квадратов жилья.

Власти Челябинска ранее решили строить новый микрорайон по проекту КРТ в Тракторозаводском районе. Жилая застройка планируется в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры, а площадь участка составляет 9,25 гектара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в рамках комплексного развития территории (КРТ) построят новые жилые микрорайоны в Курчатовском и Советском районах. Информация об этом указана в распоряжениях на сайте мэрии. «Распоряжение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах улиц: Сулимова — Тарасова — Блюхера — Омской; Шаумяна — Омской — Сулимова — Техникумовской; Шаумяна — Омской — Колсанова — Тарасова в Советском районе города Челябинска. <…> Распоряжение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах: Комсомольского проспекта — улицы Краснознаменной — улицы Островского — улицы Цинковой; Свердловского проспекта — улицы Островского — переулка Островского — улицы Каслинской; пересечения Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в документах, размещенных на сайте мэрии. В Советском районе площадь составляет 8,86 гектара. Объем строительства — не менее 148,5 тысячи квадратных метров. В Курчатовском районе площадь КРТ равна 7,36 гектарам, а объем строительства — 127 тысяч квадратов жилья. Власти Челябинска ранее решили строить новый микрорайон по проекту КРТ в Тракторозаводском районе. Жилая застройка планируется в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры, а площадь участка составляет 9,25 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...