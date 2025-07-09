В Челябинске построят новые микрорайоны по проекту КРТ

В Челябинске в рамках комплексного развития территории (КРТ) построят новые жилые микрорайоны в Курчатовском и Советском районах. Информация об этом указана в распоряжениях на сайте мэрии.
«Распоряжение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах улиц: Сулимова — Тарасова — Блюхера — Омской; Шаумяна — Омской — Сулимова — Техникумовской; Шаумяна — Омской — Колсанова — Тарасова в Советском районе города Челябинска. <…> Распоряжение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах: Комсомольского проспекта — улицы Краснознаменной — улицы Островского — улицы Цинковой; Свердловского проспекта — улицы Островского — переулка Островского — улицы Каслинской; пересечения Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта в Курчатовском районе города Челябинска», — говорится в документах, размещенных на сайте мэрии.
В Советском районе площадь составляет 8,86 гектара. Объем строительства — не менее 148,5 тысячи квадратных метров. В Курчатовском районе площадь КРТ равна 7,36 гектарам, а объем строительства — 127 тысяч квадратов жилья.
Власти Челябинска ранее решили строить новый микрорайон по проекту КРТ в Тракторозаводском районе. Жилая застройка планируется в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда, Культуры, а площадь участка составляет 9,25 гектара.
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