В МВД рассказали, когда полицейский может позвонить гражданину

Полицейский может позвонить только для приглашения в подразделения, заявила Волк
Полицейский может позвонить гражданину только для приглашения в подразделение. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что в остальных случаях это может быть мошенник.
Ирина Волк подчеркнула, что угрозы и запугивание указывают на мошенничество. Представитель МВД посоветовала немедленно прекратить общение в таких случаях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!