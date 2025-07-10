В МВД рассказали, когда полицейский может позвонить гражданину

Ирина Волк: полицейский может звонить только для приглашения в подразделение
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Полицейский может позвонить только для приглашения в подразделения, заявила Волк
Полицейский может позвонить только для приглашения в подразделения, заявила Волк Фото:

Полицейский может позвонить гражданину только для приглашения в подразделение. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что в остальных случаях это может быть мошенник.

Ирина Волк подчеркнула, что угрозы и запугивание указывают на мошенничество. Представитель МВД посоветовала немедленно прекратить общение в таких случаях.

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Полицейский может позвонить гражданину только для приглашения в подразделение. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что в остальных случаях это может быть мошенник. Ирина Волк подчеркнула, что угрозы и запугивание указывают на мошенничество. Представитель МВД посоветовала немедленно прекратить общение в таких случаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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