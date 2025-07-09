В Челябинской области обновился рейтинг самых посещаемых озер

В Челябинской области обновился рейтинг озер, наиболее посещаемых туристами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», первым по популярности стало озеро Кременкуль.
«Челябинские озера стали пользоваться большей популярностью среди жителей Южного Урала и путешественников из соседних регионов. В июне объем потребленного трафика вблизи водоемов увеличился примерно на 10%», — заявили URA.RU в «МегаФоне».
Челябинцы едут на природу для проведения праздников. Самыми популярными озерами также стали Увильды, Калды, Чебаркуль и Тургояк. Несмотря на то, что Увильды уступили пальму первенства, водоем остался в тройке лидеров.
Наиболее массовым выезд на озера наблюдался 13 и 14 июня. В эти даты потребление мобильного трафика выросло на 27% по сравнению с обычными буднями. Туристы активно связывались с близкими и пользовались услугами мобильного интернета.
Анализ показал, что частыми гостями на челябинских озерах стали жители Свердловской области, Башкортостана, Москвы и Московской области. Как URA.RU сообщил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков, средняя скорость передачи данных в наиболее популярных местах отдыха достигла 50 Мбит/с. Этого достаточно для отправки друзьям фото с отдыха или прослушивания музыки онлайн.
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