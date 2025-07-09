09 июля 2025

В Челябинской области обновился рейтинг самых посещаемых озер

© Служба новостей «URA.RU»
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Из челябинских озер составили пятерку самых посещаемых
Из челябинских озер составили пятерку самых посещаемых Фото:

В Челябинской области обновился рейтинг озер, наиболее посещаемых туристами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», первым по популярности стало озеро Кременкуль.

«Челябинские озера стали пользоваться большей популярностью среди жителей Южного Урала и путешественников из соседних регионов. В июне объем потребленного трафика вблизи водоемов увеличился примерно на 10%», — заявили URA.RU в «МегаФоне».

Челябинцы едут на природу для проведения праздников. Самыми популярными озерами также стали Увильды, Калды, Чебаркуль и Тургояк. Несмотря на то, что Увильды уступили пальму первенства, водоем остался в тройке лидеров.

Наиболее массовым выезд на озера наблюдался 13 и 14 июня. В эти даты потребление мобильного трафика выросло на 27% по сравнению с обычными буднями. Туристы активно связывались с близкими и пользовались услугами мобильного интернета.

Анализ показал, что частыми гостями на челябинских озерах стали жители Свердловской области, Башкортостана, Москвы и Московской области. Как URA.RU сообщил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков, средняя скорость передачи данных в наиболее популярных местах отдыха достигла 50 Мбит/с. Этого достаточно для отправки друзьям фото с отдыха или прослушивания музыки онлайн.

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В Челябинской области обновился рейтинг озер, наиболее посещаемых туристами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», первым по популярности стало озеро Кременкуль. «Челябинские озера стали пользоваться большей популярностью среди жителей Южного Урала и путешественников из соседних регионов. В июне объем потребленного трафика вблизи водоемов увеличился примерно на 10%», — заявили URA.RU в «МегаФоне». Челябинцы едут на природу для проведения праздников. Самыми популярными озерами также стали Увильды, Калды, Чебаркуль и Тургояк. Несмотря на то, что Увильды уступили пальму первенства, водоем остался в тройке лидеров. Наиболее массовым выезд на озера наблюдался 13 и 14 июня. В эти даты потребление мобильного трафика выросло на 27% по сравнению с обычными буднями. Туристы активно связывались с близкими и пользовались услугами мобильного интернета. Анализ показал, что частыми гостями на челябинских озерах стали жители Свердловской области, Башкортостана, Москвы и Московской области. Как URA.RU сообщил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков, средняя скорость передачи данных в наиболее популярных местах отдыха достигла 50 Мбит/с. Этого достаточно для отправки друзьям фото с отдыха или прослушивания музыки онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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