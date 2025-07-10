Челябинский зоопарк закрыли из-за найденной гранаты

Челябинский зоопарк временно приостановил свою работу. По данным источника URA.RU, на территории парка нашли страйкбольную гранату.
«Около 15:00 была обнаружена граната на территории зоопарка. Были вызваны силовики. Оказалось, что граната страйкбольная», — рассказал источник.
О том, что зоопарк временно закрыли, сообщили в пресс-службе парка. Информация об открытии станет известна позже.
«Проведена проверка. Найденный объект опасности не представляет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
Обновлено по уральскому времени в 18:00:
«В отдел полиции „Центральный“ УМВД по Челябинску поступило сообщение об обнаружении предмета, конструктивно схожего с гранатой. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и взаимодействующие службы. В целях обеспечения безопасности граждан, близлежащая к месту происшествия территория была оцеплена», — сообщили в пресс-службе областного главка.
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