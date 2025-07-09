Участника челябинской ОПГ дорожников судят по новому коррупционному эпизоду

Бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, отделавшегося условкой по делу дорожной ОПГ, вновь судят по коррупционному эпизоду. В этот раз дело касается приемки дороги между Лазурным и границей Сосновского района, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. В пресс-службе СКР по региону отметили, что по делу собрана достаточная доказательственная база.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ „Челябинскавтодор“. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Уголовное дело направлено в Аргаяшский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным пресс-службы СКР по региону, с апреля по сентябрь 2022 года Степанов через посредника получил от руководителя ООО «ДорстройГрупп» взятку: на его участке уложили тротуарную плитку и бордюры. Также топ-менеджеру поставили песчано-щебеночную смесь. За это он беспрепятственно и своевременно подписал документы по ранее заключенному госконтракту на выполнение работ на дороге «Лазурный — Дубровка — граница Сосновского муниципального района». Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.
Степанов попал под следствие в марте 2024 года. Его связывали с дорожной ОПГ, лидером которой являлся гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Следствие считало, что Степанов помогал подрядчику: назначал куратором при выполнении работ лояльного сотрудника, оповещал о планирующихся проверках. Следствие располагало всеми сведениями о незаконной деятельности топ-менеджера. Так что ему пришлось признать вину и согласиться на сделку.
Досудебное соглашение стало одним из обстоятельств, благодаря которому Степанов смог остаться на свободе. Его дело рассмотрели в особом порядке за несколько заседаний. В итоге он отделался условным сроком и штрафом на сумму 1,6 млн рублей.
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