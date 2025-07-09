«Небюджетный отдых»: челябинцам придется заплатить 230 тысяч рублей за перелет в Геленджик с семьей

Челябинцам, желающим с семьей (двое взрослых и ребенок до 12 лет) отдохнуть в Геленджике, придется только за перелет через Москву заплатить 231 тысячу рублей. Такие данные приводит telegram-канал туроператоров России. Накануне «Аэрофлот» начал продажу билетов в Геленджик из Москвы.
«Проверили, сколько будет стоить перелет в Геленджик и обратно на двух взрослых и ребенка до 12 лет из разных городов России с 17 по 25 июля с багажом (пересадка в Москве). <...> Челябинск — 231 тысяча рублей», — сообщается в telegram-канале «Atorus.ру». Если в Москву лететь из соседнего Екатеринбурга, то тур обойдется в 199,3 тысячи рублей.
Дешевле всего поездка обойдется жителям Нижнего Новгорода (181, 6 тысячи рублей) и Санкт-Петербурга (187, 3 тысячи рублей). Дороже всего — жителям Новосибирска (235, 8 тысячи рублей) и Красноярска (271 тысяча рублей). «Стоимость билетов на семью в Геленджик из Нижнего Новгорода и обратно, согласно открытым данным, равна двум средним зарплатам по региону, из Перми — трем средним зарплатам», — поясняют в сообщении.
Минтранс официально объявил об открытии аэропорта в Геленджике 9 июля. Аэропорт закрыли с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. На первоначальном этапе аэропорт будет обслуживать исключительно внутренние рейсы. Первым перевозчиком, возобновившим полеты, стал «Аэрофлот».
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