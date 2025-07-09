В Челябинске создадут спортивный кластер

Челябинские предприятия планируют создать промышленный кластер по производству спортивного оборудования, используя опыт аналогичного объединения из Свердловской области. Об этом сообщил предприниматель, вице-президент объединения «Опора России» Артем Артемьев.
«Мы видим, что в Свердловской области есть свой спортивный кластер. Мы хотим такой же проект в Челябинской области реализовать с поправкой на специфику наших предприятий. Будем использовать опыт свердловских коллег», — рассказал Артемьев на стенде ТАСС на выставке «Иннопром-2025».
Идея уже обсуждалась с представителями местных властей и региональными компаниями, и получила одобрение. «Мы обсудили эту идею, получили одобрение, начинаем работу по этому проекту», — уточнил он.
Артемьев отметил, что основные направления деятельности будущего объединения — производство тренажеров, гирь и гантелей. Участники смогут совместно использовать оборудование, необходимое для выпуска продукции, что позволит снижать затраты на модернизацию. Предприятия смогут обмениваться опытом, проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также объединять усилия в сфере продвижения продукции. По мнению предпринимателя, формирование кластера поможет развитию отрасли и будет способствовать импортозамещению в сегменте спортивного инвентаря.
Выставка «Иннопром-2025» проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Главная тема мероприятия — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия.
Сегодня, 10 июля, стартовал заключительный день «Иннопрома». URA.RU в режиме онлайн подробно рассказывает о самых важных и интересных событиях с выставки.
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