Адвокаты «Южуралзолота» избрали неожиданную линию защиты

Юристы и топ-менеджмент, представляющие холдинг «Южуралзолота» на судебном процессе по национализации компании, обернули в пользу компании взаимоотношения ЮГК с властями всех уровней в Челябинской области, которые ставят холдингу в вину. Об этом сообщили URA.RU источники в деловых округах.
«Не секрет, что одна из претензий к президенту холдинга Константину Струкову — „слишком тесное“ взаимодействие с органами власти. Адвокаты же доказывают, что выгодоприобретателями в результате стали территории присутствия ЮГК в лице местных органов власти и населения», — пояснил инсайдер.
К примеру, Пластовский район, где работают главные предприятия «Южуралзолота» в Челябинской области, демонстрирует существенно большие по сравнению с другими территориями доходы. Средняя зарплата в 2022 году составила там более 105 тысяч рублей, что обеспечило району место в рейтинге Forbes среди 25 муниципалитетов России с наибольшим ростом средней зарплаты в 2018-2022 годах.
Струков строил храмы, покупал произведения искусства для областной картинной галереи, формировал миллионные призовые фонды для масштабных спортивных мероприятий вроде Парижского полумарафона — который привлекает участников со всей России. Да и само проведение полумарафона стало возможным именно благодаря финансовой поддержке ЮГК. Равно как и ряд концертных туров Челябинского симфонического оркестра, включая выступление в столичном парке «Зарядье».
Показательно, что в отличие от предшествующих случаев — национализации «Макфы», «Арианта» и ЧЭМК — фактически в защиту ЮГК и лично Струкова выступили сразу пять челябинских парламентариев федерального уровня. Это депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Олег Голиков, сенатор от Челябинской области Олег Цепкин, зампред комитета думы по экономической политике Станислав Наумов и его коллега Виталий Бахметьев. Последние двое обратились с просьбой вмешаться в ситуацию к президенту РСПП Александру Шохину.
Национализацию активов ЮГК инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, глава холдинга Константин Струков развивал бизнес с использованием служебного положения. Струков несколько созывов избирался депутатом заксобрания Челябинской области. Иск об изъятии активов поступил в Советский районный суд Челябинска. На предварительном слушании по делу было решено провести процесс в закрытом режиме.
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