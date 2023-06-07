В свердловском лесу нашли труп мужчины

07 июня 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Труп свердловчанина нашли в лесу под Арамилем Фото: Московец Илья © URA.RU В лесу под Арамилем (Свердловская область) прохожий обнаружил труп мужчины. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в Следственном комитете России по Свердловской области. «Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, инцидентом заинтересовались в ГУ МВД России по Свердловской области. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности погибшего мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В лесу под Арамилем (Свердловская область) прохожий обнаружил труп мужчины. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в Следственном комитете России по Свердловской области. «Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, инцидентом заинтересовались в ГУ МВД России по Свердловской области. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности погибшего мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.