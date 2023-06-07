В свердловском лесу нашли труп мужчины

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Шарташский лесной парк. Екатеринбург, деревья, лес, лето, чаща
Труп свердловчанина нашли в лесу под Арамилем Фото:

В лесу под Арамилем (Свердловская область) прохожий обнаружил труп мужчины. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в Следственном комитете России по Свердловской области.

«Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, инцидентом заинтересовались в ГУ МВД России по Свердловской области. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности погибшего мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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В лесу под Арамилем (Свердловская область) прохожий обнаружил труп мужчины. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в Следственном комитете России по Свердловской области. «Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, инцидентом заинтересовались в ГУ МВД России по Свердловской области. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности погибшего мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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