В свердловском лесу нашли труп мужчины

Труп свердловчанина нашли в лесу под Арамилем
В лесу под Арамилем (Свердловская область) прохожий обнаружил труп мужчины. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили в Следственном комитете России по Свердловской области.
«Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела гражданина. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, инцидентом заинтересовались в ГУ МВД России по Свердловской области. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению личности погибшего мужчины, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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